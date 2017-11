Uudet metroasemat houkuttelivat uteliaita koko päivän

Metron avajaispäivä on käynnistynyt vilkkaasti. Uudet asemat ovat houkutelleet hyväntuulista ja uteliasta väkeä tutustumaan metroon ja asemien palveluihin. Metrossa on matkattu tänään normaalia lauantaita enemmän. HSL:n arvion mukaan lauantain matkustajamäärä kipuaa 220 000 matkustajan tuntumaan.

Vilkkaasta päivästä huolimatta junat ovat pysyneet hyvin aikataulussa. Alkuillasta noin kello 17.30 Puotilassa tapahtunut junavika pysäytti metroliikenteen kuitenkin reiluksi vartiksi koko linjalla ja noin puoleksi tunniksi Itäkeskuksen ja Vuosaaren välillä, ennen kuin liikenteen esteenä ollut rikkoutunut juna saatiin siirrettyä radalta pois.

Metromatkustajia on ollut liikkeellä koko päivän. Aamun ensimmäisen tunnin jälkeen tunnelma tiivistyi metrossa jälleen iltapäivällä noin klo 13 alkaen. Vilkkainta on ollut Matinkylän asemalla, jossa väkeä on kulkenut tasaisena virtana laituritason ja kauppakeskuksen välillä.

Uusi metro-osuus tuo tullessaan päivittäin noin 45 000 matkustajan lisäyksen. HSL:n alustavan ennusteen mukaan normaalilauantain matkustajamäärä tulee olemaan 180 000 matkustajan luokkaa.