Uudistuneen Helsinki-Vantaan palvelut laajenevat edelleen: lentoasemalle avataan 17 uutta ravintolaa ja myymälää

– Nyt on entistä parempi syy saapua ajoissa lentokentälle ja nauttia kansainvälisestä tunnelmasta ja kotimaisista elämyksistä. Helsinki-Vantaan uudistuksessa valokeilassa on suomalainen kädenjälki ja osaaminen, sillä valtaosa avautuvista palveluista on kotimaisia, Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoiminnan johtaja Nora Immonen Finaviasta sanoo.

Kaikkiaan Helsinki-Vantaalle avautuu kesän ja syksyn aikana 17 uutta ravintolaa ja myymälää. Uudet palvelut luovat lentoasemalle noin 170 uutta työpaikkaa. Liiketilaa valmistuu noin 3 000 neliötä lisää, mikä laajentaa liiketilat terminaalissa 29 000 neliöön.

Kesällä avautuu yhteensä kymmenen uutta ravintolaa ja kahvilaa. Joukossa ovat muun muassa hampurilaisravintola Bastard Burgers, kasvispainotteista ruokaa tarjoava Fafa’s ja rento Toastery-kahvila. Legendaarinen Oak Barrel lisää reilusti kesän aikana asiakaspaikkojansa ja ruokatarjontaansa, mutta muutoin monen matkustajan suosikkipubi säilyy entisellään.

Syksyllä 2023 ovensa avaa seitsemän uutta myymälää. Niitä ovat esimerkiksi ekokauppa Ruohonjuuri, muumimyymälä Moomin Shop, Kankurin Tuvan ympärivuotinen joulumyymälä sekä koru- ja designmyymälä Via Minnet.

Suurin osa ravintoloista ja myymälöistä sijoittuu uudelle elämykselliselle palvelu- ja kohtaamisalueelle, joka rakentuu parhaillaan entisen lähtöaulan paikalle. Helsinki-Vantaan isoon palvelu-uudistukseen ja palvelu- ja kohtaamisalueen valmistumiseen huipentuu myös Finavian 10-vuotinen investointiohjelma, joka päättyy syksyllä.

