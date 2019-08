Uudistuneen Sokos Herkun avajaisia juhlitaan ke 28.8.

Sokos Herkkua on kesän aikana kehitetty entistä paremmin omistajien toiveita palvelevaksi ruoka- ja herkkukaupaksi. Remontti on edennyt suunnitelmien mukaan ja uudistuneen myymälän avajaisia päästään juhlimaan keskiviikkona 28.8 klo 17.

Sokos Herkkuun on toteutettu kesän aikana mittava myymäläuudistus, jonka keskiössä ovat olleet omistajan ostamisen helppous ja viihtyisyys. Remontti päätettiin toteuttaa osuuskaupan omistavien asiakkailta saadun palautteen sekä kolmen toimintavuoden aikana hankitun kokemuksen perusteella. Uudistuksen tavoitteena on ollut kehittää ja parantaa entisestään kaupungin laadukkainta ruokakauppaa, josta asiakas löytää kaiken tarvitsemansa niin arki- kuin juhlapöytäänkin.

”Sokos Herkku on kaupungin laadukkain ruokakauppa, jonka houkutteleva valikoima ja ensiluokkainen palvelu tekevät omistajien arjestakin juhlaa. Uudistuneessa inspiroivassa myymälässä laatu ja asiantunteva palvelu kohtaavat rohkaisevan valikoiman sekä edullisen S-market -hintatason”, kertoo Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

Uudistuksen myötä myymälän pinta-ala on lisääntynyt, minkä johdosta muutoksessa on voitu kiinnittää erityistä huomiota asioinnin sujuvuuteen ja väljyyteen.

”Tuotteet on aseteltu myymälään aiempaa selkeämmin ja ostosten teko entistä väljemmillä käytävillä mahdollistaa ketterän asioinnin myös ostoskärryjen kanssa. Uudistunut myymälä on selkeä, monipuolinen ja helposti lähestyttävä”, kertoo Sokos Herkun myymäläpäällikkö Niko Haapaniemi.

Lisääntynyt pinta-ala on mahdollistanut myös valikoiman merkittävän kehittämisen sekä uusien toimintojen sijoittamisen myymälään.

”Uudistuksen myötä saimme myymälään paljon mielenkiintoisia tuoteuutuuksia, kuten Food Market Herkun tuotteita, Dry Aged Meat -raakakypsytyskaapin, Fresh Barin sekä Take Away -linjaston. Myös oman keittiön tuotteita sekä arkiostajan tuotevalikoimaa on kasvatettu entisestään. Lokakuun lopulla saamme myymälään myös Fazer Myymäläleipomon”, iloitsee Haapaniemi.



Omistajien toiveita myös aukiolojen osalta on kuultu. Uudistunut myymälä palvelee jatkossa asiakkaitaan entistä laajemmilla aukioloajoilla. Syyskuun 2. päivästä lähtien Sokos Herkku palvelee maanantaista lauantaihin 7-22 ja sunnuntaisin 9-21. Ruokatori on avoinna maanantaista lauantaihin 7-21 ja sunnuntaisin 10-18.

Uudistuneen myymälän avajaisia päästään juhlimaan keskiviikkona 28.8. kello 17 alkaen. Avajaistapahtumassa on luvassa herkullisia maistiaisia uudistuneesta valikoimasta, arvontaa, avajaistarjouksia sekä maskotit viihdyttämässä perheen pienimpiä. Avajaistapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Sokos Herkun nykyiset ja uudet asiakkaat.