Uudistunut Naantalin Muumimaailma haluaa osallistaa lapsia entistä enemmän

Kesän satumaisin työ: Muumimamman, Pikku Myyn ja Haisulin paikka on nyt auki! 19.2.2019 08:00:00 EET | Tiedote

Muumien suosio on loppumaton ja ne hurmaavat yhä uudestaan ja uudestaan niin Suomessa kuin maailmalla. Naantalin Muumimaailma täyttää tänä vuonna jo 26 vuotta. Teemapuiston pääsesongin, eli tulevan kesän, rekrytointi on käynnistynyt. Haussa on yli 200 työntekijää herättämään Muumimaailma talviunesta.