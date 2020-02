Uudistunut Via Crucis valtaa Helsingin keskustan

Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaellus levittäytyy Helsingin katukuvaan lauantaina 11.4. kello 21. Via Crucis viettää 25-vuotisjuhlaa, mikä kertoo siitä, että se on jo perinteinen osa pääkaupunkiseudun pääsiäisen viettoa.

Oodin edusta Kansalaistorilla toimii ensimmäisen kohtauksen näyttämönä Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittamassa uudessa näytelmässä. Vaelluksen reitti kulkee Kansalaistorilta Oodin luota Kaisaniemen puistoon, josta matka jatkuu Säätytalon ja Suomen Pankin kautta Tuomiokirkolle.

Miiko Toiviainen Jeesuksen roolissa

Tänä vuonna Jeesuksen roolissa nähdään bäyttelijä Miiko Toiviainen. Mukana muissa keskeisissä rooleissa on useita edellistenkin vuosien näyttelijäavustajia ja esiintyjiä, joiden lisäksi mukaan on saatu seurakuntien erityisdiakonian ja diakonian asiakkaita ja toimijoita. Myös Gospel Helsinki -kuoron laulajia on mukana Via Cruciksessa.

Katuspektaakkelin ohjaaja on TeM Minna Harjuniemi. Näytelmä sisältää muun muassa Tony Sikströmin säveltämiä ja sovittamia uusia lauluja. Via Cruciksen uuden visuaalisen ilmeen on suunnitellut Paula Koivunen.

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie perustuu keskiaikaiseen perinteeseen. Vuosittain esitystä seuraa ja sen mukana Helsingin keskustassa vaeltaa tuhansia osallistujia.

Pääsiäisnäytelmän järjestää ekumeeninen yhdistys Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. yhdessä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Työryhmä koostuu teatterin ja musiikin ammattilaisista sekä teatteriharrastajista ja seurakuntalaisista.

Lisätietoja: Tuottaja Jaana Rantala, jaana.rantala@tk-opisto.fi, p. 0400 477836

Tuotantoassistentti Elina Lehmusvuo, elina.lehmusvuo@gmail.com, p. 045 8486340

Lisää mediakuvia on ensi viikolla ladattavissa osoitteesta: viacrucis.fi - Medialle. Kuvaaja: Toivo Heinimäki.

Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry:n perustajia ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta ja Fintuition ry. (Jouko H. Nissinen) sekä Helsingin ekumeeninen toimikunta. Lisäksi yhdistyksessä on mukana Kruunuhaan asukasyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii johtava kappalainen Maija Kuoppala Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta.

Tapahtumaa tukevat taloudellisesti myös Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät, Helsingin kaupunki, Johannes församling sekä Helsingin ortodoksinen seurakunta ja Kirkkohallitus.