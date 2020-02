Uudistuvasta Särkänniemestä ilmastopositiivinen elämysten kärkikohde

Uudistuvan Särkänniemen ilmastopositiivisen vision ja kestävän kehityksen tavoitteet esittelevä tiekartta julkaistaan Särkänniemessä perjantaina 14.2.2020. Tiekartta on koottu laajalla yhteistyöllä osana Visit Tampere Oy:n koordinoimaa Kestävän matkailun Hub –hanketta.

– Ilmastopositiivisuus kiteytyi tiekartan vision avainsanaksi, koska halusimme korostaa jatkuvan parantamisen ja positiivisen tekemisen tärkeyttä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Visio on alueen tulevien elämystalouden toimijoiden yhdistäjä ja yhteistyö on tiekartan kantava teema, kertoo projektipäällikkö Matti Pollari Visit Tampere Oy:stä

– Arvolupauksessa asiakkaille korostuu huolettomuus. Särkänniemi on ennen kaikkea viihtymisen ja ilon paikka. Yritysten tehtävä on tuottaa palvelut kestävästi ja pyrkiä vähähiilisyyden jatkuvaan kehittämiseen. Tiekartan tavoite on tarjota yrityksille suuntaviitat ja yhteisiä ratkaisuja tämän työn tueksi.