Uupumusepidemian torjunta johtamista ja organisaatiokulttuuria parantamalla!

Basam Booksin kevään 2023 katalogi on nyt julkaistu! 22.11.2022 09:40:00 EET | Tiedote

Basam Booksin kevään 2023 katalogi on julkaistu. Kevään kirjojen joukossa on monipuolisesti tieto- ja kaunokirjallisuutta, klassikoita sekä runoutta. Alla nostoja katalogista – koko katalogi on katsottavissa Issuu-palvelussa! (linkki alla) Tietokirjallisuus Anna ajatus hengityksellesi – Malla Rautaparran Koko keho hengittää kertoo havainnollisin kuvin miten terveyttä edistävää ja ylläpitävää tietoista hengittämistä voi harjoitella. Jyrki Suomala ratkoo yritysten ongelmia neurotieteen avulla ja uusimpaan aivotutkimukseen ja sen sovelluksiin pohjautuvassa Ostavat aivot -kirjan sivuilla kohtaamme ostavan ihmisen, jonka aivot tekevät päätöksiä nykyisessä markkinaympäristössä. Markku Ojasen Positiivisen psykologian käsikirja esittelee laajasti positiivisen psykologian tutkimusta ja sovelluksia. Topi Linjaman Johdatus Johannes-passioon kertoo, mistä Bachin pääsiäisteoksessa on kysymys. Se on sisarteos Linjaman vuonna 2020 ilmestyneelle Matkaopas Matteus-passioon -teokselle. Emil A. Fellmanni