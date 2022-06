Uusi äänikirja sai poliisin avaamaan uudestaan kemiläisen Elli Immon murhatutkinnan

EMBARGO 6.6.

Ratkaisematon – Kirja, joka avasi murhatutkinnan on ravisuttava äänikirja, joka selvittää vuonna 1955 murhatun kemiläisen Elli Immon kohtaloa.

Elli oli poliisin tytär, joka löydettiin murhattuna läheltä kotitaloaan. Hänen isänsä oli kuollut muutamia vuosia aiemmin hämärissä olosuhteissa. Ellin murha jäi kuitenkin aikoinaan selvittämättä. Vuonna 1972 joukko Kemin poliisilaitoksen työntekijöitä vaati murhatutkinnan uudelleen avaamista. Heidän mielestään erästä tahoa oli suojeltu. Mitä tämän jälkeen tapahtui? Miksi murha on pimeänä yhä 60 vuoden jälkeenkin?

“Meillä oli kunnianhimoinen tavoite löytää seikkoja joita kukaan, ei edes poliisi, olisi löytänyt koskaan aiemmin. Löysimme käsiimme ihmisiä, joita ei tapauksen tiimoilta ole kuultu mutta joilla on painava sana sanottavanaan. Lisäksi saimme myös monta eläkkeellä olevaa tutkijaa puhumaan meille tapauksen erikoisista käänteistä”, tekijät kertovat.

Helmikuussa vuonna 2022 Elina Backmanin ja Heidi Holmavuon yli vuoden kestäneen periksiantamattoman työn ja runsaan uuden todistusaineiston jälkeen Elli Immon lähes 67 vuotta selvittämättömänä olleen henkirikoksen tutkinta päätettiin avata uudelleen.

Ratkaisematon – Kirja joka avasi murhatutkinnan sisältää Elli Immon tapaukseen liittyen runsaasti sellaisia seikkoja, joita ei ole julkaistu koskaan aikaisemmin.

C Moressa vuonna 2023 julkaistavassa dokumenttisarjassa kurkistetaan kirjan teon kulisseihin ja päivitetään tietoja siitä, kuinka rikostutkinta eteni.

Tämä kirja on kotimaisen true crime -kirjallisuuden ohittamaton helmi! Teoksen oikeudet on jo myyty ulkomaille.

Ratkaisematon on äänikirjasarja, joka käsittelee selvittämättä jääneitä kotimaisia henkirikoksia. Sarjassa on aiemmin ilmestyneet Susanne Lindholmin ja Helena Jämiäluoman murhia käsittelevät äänikirjat.

Elina Backman on helsinkiläinen dekkarikirjailija, jonka esikoiskirjan Kun kuningas kuolee käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Heidi Holmavuo on rikoskirjailija ja toimittaja. Heidi tunnetaan Karhuryhmän toiminnasta kertoneen kirjan sekä tv-sarjan tekijänä.

Ratkaisematon – Kirja, joka avasi murhatutkinnan ilmestyy äänikirjana 6.6.2022.

