Uusi Helsingin Mikaelin seurakunta aloittaa toimintansa Helsingissä 1.1.2023

Via Crucis täydentynyt kieliversioilla ja kuvailutulkkauksella 7.4.2022

Via Crucis ry:n hallitus päätti siirtää vuoden 2022 Via Crucis vaellusnäytelmän jälleen vuodella eteenpäin. Covid-19-epidemian takia isojen yleisötapahtumien järjestäminen on edelleen haasteellista. Vaellusnäytelmä onkin siirtynyt jo kolmesti.