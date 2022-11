Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo Blominmäessä otettu käyttöön

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY puhdistaa siis piakkoin 1,3 miljoonan asukkaan jätevedet Blominmäessä Espoossa ja Viikinmäessä Helsingissä. Samalla Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon käyttö päättyy. Blominmäessä puhdistetaan alkuvaiheessa noin 400 000 asukkaan jätevedet.

H uipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta

Kun prosessi saadaan Blominmäessä toimimaan normaalisti, paranee läntisen pääkaupunkiseudun jäteveden puhdistustulos merkittävästi. Blominmäen jätevedenpuhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä tulevaisuudessa kasvaa, sekä asukaskohtainen kuormitus että kokonaiskuormitus Itämereen vähenevät nykyisestä erityisesti typen osalta.

- Euroopan ja maailmankin mittakaavassa huipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta. Voimmekin Blominmäen käyttöönoton kohdalla puhua tämän vuosikymmenen merkittävimmästä ympäristöteosta Suomessa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Blominmäessä ja HSY:n toisella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä on pitkälti samanlainen puhdistusprosessi. Blominmäessä kiekkosuodattimilla fosforinpoisto nousee hieman Viikinmäkeen verrattuna, jossa se jo on myös huipputasoa. Jätevedenpuhdistamolta lähtevän veden fosforipitoisuus saadaan 0,1 mg/l tuntumaan, kun se Viikinmäessä on 0,2 mg/l tasolla.

Energiaviisaita ratkaisuja yhdistettynä varmatoimiseen tekniikkaan

Puhdistamo on Viikinmäen tapaan rakennettu pääosin kallion sisään, jolloin haitat yläpuoliselle ja ympäröivälle maankäytölle jäävät vähäisiksi ja toimintaolosuhteet ovat vakaat. Puhdistamon prosessiratkaisut edustavat varmatoimista, useissa muissa käyttökohteissa testattua tekniikkaa. Puhdistamon jälkikäsittely, johon kuuluu biologinen typpisuodatus, kiekkosuodatus ja uv-käsittely, on Suomen monimuotoisin ja tehokkain.

Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää myös tehokkaasti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä syntyy jätevesilietteestä biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta.

- Puhdistamolla on muitakin energiaviisaita ratkaisuja, joiden ansiosta se on lämmön suhteen omavarainen ja pystyy tuottamaan noin 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Lisäksi Fortum käyttää puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä kaukolämmön tuotantoon kuten on jo tehty Suomenojan aikana, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.

HSY tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka päämääränä on varmistaa korkeatasoinen jätevedenpuhdistus myös tulevaisuudessa. Painopisteinä ovat HSY:n uuden strategian mukaisesti resurssitehokkuuden parantaminen, ravinteiden talteenotto sekä jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten minimointi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Infolaatikko: