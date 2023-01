Uusi Hugo RAS -leikkausrobotti vahvistaa robottiavusteisen kirurgian roolia HUSissa

Urologialla on vuodesta 2009 lähtien tehty noin 5000 robottiavusteista leikkausta. Käytössä on ollut yksi DaVinci-leikkausrobotti. Toisen robotin myötä leikkauksia voidaan tehdä enemmän aiempaa laajemmalle potilasryhmälle. ”Jatkossa Hugo RAS -robotilla tehdään myös munuaisten, virtsarakon ja virtsajohdinten leikkauksia”, kertoo Vatsakeskuksen toimialajohtaja Esko Kemppainen.

Etuna potilaan aiempaa nopeampi toipuminen

Robottiavusteisten leikkausten määrän kasvaessa leikkauspotilaiden hoitojaksojen pituus vuodeosastolla lyhenee huomattavasti verrattuna avoleikkauksiin. “Mini-invasiivisessa tähystysleikkauksessa leikkaushaava on pieni, kudosten käsittely tarkkaa ja verenvuoto vähäistä, mikä mahdollistaa potilaan nopean toipumisen ja kotiutumisen,” kertoo urologian ylilääkäri Mika Matikainen.

Hugo RAS -robotilla näkee kolmiulotteisesti leikkausalueelle, leikkausasento on ergonominen ja robotin avoimen ojauskonsolin myötä kommunikaatio leikkaustiimin kanssa on aiempaa helpompaa. Helposti ohjattavat ja kärjistään 360 astetta kääntyvät instrumentit mahdollistavat tarkan kirurgisen työskentelyn, joka takaa hyvät leikkaustulokset.

Robottiavsteinen kirurgia kehittää leikkaussalihoitajien osaamista ja työn sisältöä

Peijaksen sairaalassa on reilun 10 vuoden aikana kehittynyt vankka leikkaussalihoitajien osaaminen robottiavusteiseen kirurgiaan. Leikkaussalihoitajista kaksi on jo aiemmin koulutettu leikkauksessa avustaviksi ja avustavan lääkärin korvaaviksi hoitajiksi. He ovat saaneet lisäkoulutuksen ja erityisperehdytyksen robottiavusteiseen kirurgiaan. Toisen robotin myötä robottiavusteiseen kirurgiaan koulutettujen leikkaussalihoitajien määrä lisääntyy entisestään Peijaksen sairaalassa.

HUSissa on käytössä yhteensä viisi leikkausrobottia, yksi Meilahden sairaalassa, yksi Jorvin sairaalassa, yksi Naistenklinikalla ja kaksi Peijaksen sairaalassa.

Lisätiedot:

HUS Vatsakeskus

Toimialajohtaja Esko Kemppainen

p. 050 427 0640, esko.kemppainen@hus.fi

HUS Vatsakeskus, urologian linja

Ylilääkäri Mika Matikainen

p. 050 428 8680, mika.matikainen@hus.fi