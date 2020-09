Uusi Hyvän mielen työpaikka -merkki pienentää suomalaisen työelämän mielijalanjälkeä

MIELI Suomen Mielenterveys ry ylpeänä esittelee työpaikoille uuden työkalun, Hyvän mielen työpaikka® -merkin. Se tuo työelämään mielenterveyden edistämisen tietoa, ymmärrystä ja käytäntöjä.

Merkki on uudenlainen kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla.



“Hyvän mielen työpaikka -merkki on tunnustus mielenterveyden edistämiseen sitoutuneille organisaatioille. Se on samalla työväline, joka tarjoaa ideoita, suosituksia ja konkreettisia keinoja mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön”, kertoo suunnittelija Sirpa Väänänen MIELI ry:stä.

Rekisteröidyn merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry hakemusten perusteella. Merkin saamisen edellytyksenä on, että mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti, työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä, ja työntekijöiden mielenterveyttä pystytään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa.

”Hyvän mielen työpaikka -merkin avulla haluamme kannustaa kaikkia työyhteisöjä mukaan kehittämään mielenterveyttä tukevia työelämän käytäntöjä”, sanoo Sirpa Väänänen.

OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöistä aiheutuu Suomelle vuosittain 4,7 miljardin euron työmarkkinakustannukset. MIELI ry ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen verkosto Mielenterveyspooli haastavat työpaikkoja pienentämään mielijalanjälkeään vähentämällä henkistä kuormitusta työpaikoilla.

Mielenterveyden edistäminen kannattaa: mielenterveyden pääomaan sijoittaminen on tutkitusti menestystekijä. Hyvinvoivat työtekijät saavat enemmän aikaan, ovat sitoutuneempia ja ratkaisevat paremmin ongelmia. Työyhteisöt sopeutuvat ja palautuvat paremmin muutoksista ja vastoinkäymisistä. Taloudelliset hyödyt näkyvät tuottavuutena ja säästöinä mielenterveyden ongelmista johtuvissa kuluissa. Mieliystävällinen työpaikka on myös rekrytointivaltti.

Hyvän mielen työpaikka -merkki on myönnetty VTT:lle ja Wörksille

Ensimmäiset Hyvän mielen työpaikka -merkit on myönnetty markkinointialan yritys Wörksille ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle. Molemmat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi vuosikausien ajan, ja mielenterveyden edistäminen näkyy ja kuuluu strategiasta arjen tasolle.



”Hyvän mielen työpaikka -merkki on meille tärkeä tunnustus ulkopuolelta. Se validoi sen, että meillä on perusteet kunnossa, ja sen pitkäjänteisen hyvinvoinnin kehittämistyön, jota olemme tehneet yrityksen perustamisesta lähtien”, sanoo Wörksin toimitusjohtaja Jussi Piri.

”Merkki on tsekkilista, joka katsoo asioita todella monesta näkökulmasta, lähtien monimuotoisuudesta. Vertauskohtaa voisi hakea kaupan alan Oiva-merkistä. Hyvän mielen työpaikka -merkissä edellytetyt asiat ovat valideja kaikille yrityksille, joskin pienimmille yrityksille siinä voi olla paljon dokumentoitavaa”, tiivistää Jussi Piri.

”Kun ymmärtää oikeasti sen, että me ihmiset teemme jokaisen yrityksen kilpailukyvyn, jos siihen panostaa, kilpailukyky myös kasvaa”, Piri muistuttaa.

”Hyvinvoinnin edistäminen ansaitsee ehdottomasti keskeisen paikan organisaatioiden toimintaa ohjaavassa strategiassa. Me VTT:llä olemme tehneet viime vuosina paljon työtä työhyvinvoinnin nostamiseksi VTT:n toiminnan strategiseen ytimeen ja myös onnistuneet siinä”, sanoo VTT:n hyvinvointipäällikkö Peppi Härme.



“Hyvän mielen työpaikka -merkin saaminen on meille positiivinen signaali. On tärkeää, että ulkopuolinen taho näkee pitkäaikaisen panostuksemme mielen hyvinvointiin ja että olemme tehneet oikeita asioita. Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi, ja jatkamme sitä edelleen”, Härme sanoo.

”Hyvän mielen työpaikka -merkki sopii ihan kaikille organisaatioille. Se on osoitus siitä, että organisaatiossa tehdään hyvää työtä mielen hyvinvoinnin puolesta. Menestyvien organisaatioiden ei ole varaa jättää huomiotta sitä, että mielenterveys on tärkeä osa työntekijöiden työkykyä ja terveyttä”, summaa Peppi Härme.

Hyvin mielen työpaikka -merkkiin voi tutustua ja sitä voi hakea osoitteessa hyvanmielentyopaikka.fi