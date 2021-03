Uusi itsekorjautuva polyfleecekalvo tekee betoniperustusten vedeneristyksistä varmempia ja taloudellisempia

HauCon uudistaa betonirakentamista Suomessa ja tuo markkinoille itsekorjautuvan polyfleecekalvon vaihtoehdoksi perinteiselle bitumikermille betoniperustusten vedeneristeenä.

Saksalaisen Ankoxin valmistama Polyfleece SX parantaa eristyksen vesitiiviyttä tiukalla tartunnalla betoniin, jolloin vesi ei pääse kulkeutumaan eristeen alla. Kalvolla on tärkeä ominaisuus, jota muista vedeneristyskalvoista ei löydy. Materiaali on kirjaimellisesti itsekorjautuvaa. Sen turpoava rakenne paikkaa tarvittaessa jopa 100 mm2 reiän.

Polyfleecekalvo eroaa perinteisestä bitumikermistä myös siinä, että asennuksen voi tehdä rakentamisen ammattilainen ilman tulityölupaa tai erillisiä välineitä. Tämä tekee asentamisesta nopeampaa kuin perinteisillä materiaaleilla. Myöskään Suomen vaihtelevat sääolosuhteet eivät samalla tavalla vaikuta työvaiheisiin.

HauCon Finlandin toimitusjohtaja Björn Lindgren haluaa tutustuttaa suomalaisia rakentajia enemmän myös muissa Pohjoismaissa käytössä oleviin toimintatapoihin.

– Tanskassa jo yli puolet rakentajista tekee eristykset käyttäen suoraan betoniin asennettavaa polyfleecekalvoa. Ankoxin Polyfleece SX -kalvoa on käytetty muun muassa vaativissa infrakohteissa, kuten Kööpenhaminan metrotunneleissa, hän kertoo.

– Polyfleecekalvo on helpommin käsiteltävää sekä työaikaa säästävää verrattuna perinteiseen bitumikermiin. Tarvittaessa Polyfleece SX voidaan asentaa myös lattiaan eristämään radonia, Lindgren toteaa.

Suomessa ensimmäinen Polyfleece SX:llä eristetty betonirakennuskohde on Porin Tahkoluodossa sijaitseva satamaterminaali.

Lisätietoja:

Björn Lindgren, toimitusjohtaja, HauCon Finland Oy, +358 50 552 1455, bjorn.lindgren@haucon.fi

Jaakko Hautaviita, projektimyynti, HauCon Finland Oy, +358 44 217 4384, jaakko.hautaviita@haucon.fi

HauCon lyhyesti

Vuonna 1988 perustettu HauCon-ryhmä on yksi Pohjoismaiden johtavista betonirakentamisen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen toimittajista rakennusteollisuudelle ja elementtitehtaille. Itsenäiset ja paikallisesti omistetut yksiköt toimivat Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Yhteensä henkilöstöä on noin 80 ja liikevaihto n. 80 miljoonaa euroa. Suomen yhtiö on toiminut vuodesta 2012 alkaen. www.haucon.fi