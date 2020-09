Uusi Kalevala syntyy 3.9.

Kalevala Koru astuu uuteen aikakauteen, kun Lapponian ja Kalevala Jewelryn perinnöstä ponnistaa uusi Kalevala. Kalevala-brändi lanseerataan to 3.9.2020. Uudistuksen myötä yritys palaa entistä vahvemmin juurilleen.

"Meillä on vahva usko niin brändimme kuin suomalaisen koruvalmistuksen voimaan, ja meillä on yrityksenä ainutlaatuinen tarina kerrottavana," kertoo Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsi Paakkari. Uusi Kalevala ammentaa tästä tarinasta sekä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä aiempaa vahvemmin.



"Korona-pandemiasta huolimatta jatkamme strategiamme toteuttamista ja investoimme voimakkaasti kasvuun ja uudistumiseen," painottaa Paakkari. "Me uskomme, että vallitseva maailmantilanne entisestään vahvistaa Kalevala Korun mahdollisuuksia menestyä kotimaisella, vastuullisella tuotannolla,” hän jatkaa.



Torstaina 3.9. avautuu uusi kalevala.fi -verkkokauppa, sekä inspiroiva, suomalaisesta luonnosta ja mytologiasta ammentava brändimyymälä Helsingin Keskuskadulle. Samaan aikaan käynnistyy valtakunnallinen mainoskampanja, jota siivittää ohjaaja Aino Sunin lyhytelokuva Vala. Lanseerauksen yhteydessä julkistetaan myös brändin ensimmäiset koru-uutuudet.



"Uusi Kalevala on ilmeeltään vahva ja erottuva. Se ammentaa niin yrityksen omasta tarinasta, kuin suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, mutta tekee sen raikkaalla otteella," iloitsee Brändi- ja designjohtaja Maria Uunila. "Meille on tulevaisuuden kasvun kannalta tärkeätä tavoittaa ja puhutella nuorempia kuluttajia. Tämä on ollut koko uudistumisen kulmakiviä," jatkaa Uunila. Brändiuudistus on suunniteltu ja toteutettu suomalaisten kumppaneiden kanssa.



Uusi Kalevala julistaa, että maailman loi nainen. "Kalevalaisen myytin mukaan maailman on luonut nainen, ja yrityksemme omaan syntytarinaan ja arvomaailmaan tämä myytti istuu loistavasti," kertoo Paakkari. Kalevala Koru on naisten perustama ja omistama yritys, ja se on perustamisestaan 1937 lähtien puhunut ja toiminut naisten ja lasten hyväksi.



Sosiaalisen vastuun kantaminen on aina ollut Kalevala Korulle keskeinen arvo. "Tänä syksynä palaamme myös hyvän tekemisessä juurillemme, kun pieneen Makongenin kylään Keniassa avataan uusi Kalevala Training Center," kertoo Paakkari. Koulutuskeskusta vetää suomalainen Viola Wallenius ja sen opinto-ohjelmat avaavat kaikkein köyhimmistä oloista tuleville nuorille naisille tien ammattiin ja itsenäiseen toimeentuloon. Koulutuskeskus on rakennettu ja toiminta käynnistetty Kalevala Korun rahoituksella. Keskuksen tavoitteena on kouluttaa vuosittain noin 190 nuorta naista ammattiin.

Astu uuteen Kalevalaan 3.9. klo 9.00 alkaen:

www.kalevala.fi

Keskuskatu 1, Helsinki

