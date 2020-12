Uusi keino urakoitsijoille laadun osoittamiseksi – Ensimmäinen rakennusautomaatioalan TT-sertifikaatti myönnetty

Talotekniikka-alan yrityksille suunnattu TT-sertifikaatti on myönnetty ensimmäistä kertaa rakennusautomaatiourakointiin keskittyvälle yritykselle. Sertifikaatin saa yli 50 prosentin kasvua tekevä tamperelaisyritys DDC-Tekniikka Oy. ”TT-sertifikaatin avulla pienelläkin urakoitsijalla on jatkossa keino osoittaa työn laadukkuus. Tämä toivottavasti nostaa laadun entistä tärkeämmäksi valintakriteeriksi rakennusalalla tulevaisuudessa”, DDC-Tekniikan toimitusjohtaja Jussi Leinonen iloitsee.

DDC-Tekniikalle on myönnetty Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n talotekniikkasertifikaatti ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa.



TT-sertifikaatti on kansainväliset kriteerit täyttävä laatutunnus, jonka avulla talotekniikka-alalla toimiva yritys voi saada julkisissa tarjoushankinnoissa lisäpisteitä laadukkaasta toiminnasta.

Tällä hetkellä Suomessa toimii satoja rakennusautomaatiourakointia tekeviä yrityksiä.

”Sertifikaatti on merkittävä tunnustus koko henkilökunnallemme. Rakennushankkeiden kilpailutuksissa marginaalit ovat pieniä ja usein halvin hinta ratkaisee. TT-sertifikaatin avulla pienelläkin urakoitsijalla on jatkossa keino osoittaa työn laadukkuus ja oma asiantuntemus. Tämä toivottavasti nostaa laadun entistä tärkeämmäksi valintakriteeriksi rakennusalalla tulevaisuudessa”, DDC-Tekniikan toimitusjohtaja Jussi Leinonen sanoo.

DDC-Tekniikka on urakoinut tänä vuonna historiansa suurimmat kohteet, Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden F-rakennuksen ja Hämeenlinnan naisvankilan automaatiourakat.



Juuri päättyneellä tilikaudella tamperelaisyritys teki yli 50 % kasvun ja liikevaihto kasvoi 2,2 miljoonaan euroon.

”Kasvun keskellä on ollut hyvä aika pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan ja myös parantamaan yrityksemme toimintaa tulevia vuosia ajatellen. TT-sertifikaatin hakeminen on ollut erinomainen työkalu tähän. Uskon, että laadukkaalle urakoinnille on jatkossa entistä enemmän tilausta”, Leinonen kuvailee.

”Tilaaja tietää tarkemmin, mitä saa”

Talotekniikkasertifikaatti sisältää sähkö-, LVI-, rakennusautomaatio- ja turvaurakointitoiminnan arviointikriteerit. Sertifikaattia voi hakea yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Sertifioitu yritys laatii kattavan toiminnanohjausjärjestelmän, jossa kuvataan yrityksen toimintatavat ja vastuut.

Seti Oy:n toimitusjohtaja Olli Vitikka toivoo, että DDC-Tekniikan esimerkki rohkaisee myös muita yrityksiä hakemaan laatusertifikaattia.

”Sertifikaatin avulla urakoitsija voi osoittaa tilaajalle, että toiminta on laadukasta, pitkäjänteistä ja luotettavaa. Yksinkertaisesti tilaaja tietää tarkemmin, mitä saa. Yritykselle toiminnanohjausjärjestelmän tekeminen tuo säästöjä ja helpottaa esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämistä”, Vitikka kuvaa.

TT-sertifikaatille on myönnetty Suomen kansallisesta akkreditoinnista vastaavan FINASin akkreditointi, ja sertifikaatti on samalla viivalla laadunhallintaan perustuvan ISO9001:n kanssa.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslakien mukaisten sähköpätevyystodistusten arvioija. Lakisääteisten pätevyystodistusten lisäksi SETI myöntää tele-, turva- ja kuntotutkijapätevyyksiä, tele- ja rakennusautomaatiourakoitsijahyväksyntöjä sekä TU-ja TT-sertifiointeja.