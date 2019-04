Uusi kirja antaa lasten ruutuajalle kaivattuja vaihtoehtoja – nappaa viisi vinkkiä ruutuvapaisiin hetkiin

Yhä pienemmät lapset viettävät päivästään ison osan ruudun ääressä. Mutta mistä ruutuajalle vaihtoehtoja? Minkälaisia puuhia lapsille voisi keksiä niihin tilanteisiin, kun tarvitsisi hetken omaa aikaa? Maria Kangaskortetin esikoisteos on täynnä helppoja vinkkejä kinkkisiin hetkiin. Ruutuvapaata puuhaa leikki-ikäisille ilmestyy 11.4.2019.

Lapsi ei tarvitse viihtyäkseen aina teknisiä välineitä. Mutta mitä virikkeitä hänelle keksisi esimerkiksi auto- tai lentomatkojen ajaksi? Mitä lapset voivat puuhata mummolassa tai kyläillessään kavereiden luona? Entä mitä he voivat tehdä itsekseen?

Maria Kangaskortetin (s. 1990) mutkattomassa käsikirjassa Ruutuvapaata puuhaa leikki-ikäisille on noin sata lapsen luovuutta kehittävää helppoa ohjetta ja vinkkiä, jotka sopivat moniin tilanteisiin, kuten lastenjuhliin tai rauhallisiin iltahetkiin. Askarrellessa, piirtäessä, leikkiessä ulkona tai sisällä ei aika käy pitkäksi.

The Realm of Maria -videoblogistaan tunnettu Maria Kangaskortet on kahden pienen lapsen äiti ja sisustusarkkitehtuurin opiskelija. Videoblogissaan hän kertoo lapsiperheen arjesta ja paneutuu hyvinvointikysymyksiin ja muihin perheenäitejä askarruttaviin aiheisiin.

5 + 1 helppoa vinkkiä ruutuvapaisiin hetkiin

1. Likaisin rätti

Lapselle annetaan kosteuspyyhe tai kostutettu rätti tai pyyhe, joka on tarkoitus saada tässä puuhassa likaiseksi. Lapsi etsii tahroja, pölyä tai muuta siivottavaa kotoa. Parivuotiaalle esimerkiksi syöttötuolin tahrojen etsiminen ja pyyhkiminen riittää puuhaksi ihan hyvin. Isommat lapset voivat puolestaan vaikka kisailla siitä, kuka saa kaikkein nopeimmin rättinsä likaiseksi tai kenellä on eniten likaisia kosteuspyyhkeitä tietyn ajan kuluessa.

2. Tutkimusasema

Etsi ruokakaapista kuivia elintarvikkeita, kuten makaroneja, muroja, riisiä ja puurohiutaleita. Niitä tarvitaan vajaa kourallinen. Parhaimmassa tapauksessa voit käyttää turhat, pussin pohjalle jääneet kuivat ruoat tähän puuhaan. Laita uunipelti tai tarjotin pöydälle ja nosta sille lusikoita, erikokoisia kuppeja ja kulhoja, mittalusikoita, desilitran mitta tai muita mitta-astioita. Voit käyttää myös matalareunaista laatikkoa. Laita muutamaan kuppiin aiemmin valittuja ruoanrippeitä. Nyt lapsi voi päästää mielikuvituksensa valloilleen: lapsesta makaronien mittailu kupista toiseen voi kaikessa yksinkertaisuudessaan olla hurjan mielenkiintoista.

Vinkki!

Jos et halua antaa leikkiin elintarvikkeita, hamahelmet ja silputtu paperi sopivat yhtä hyvin. Lapsi voi itse silputa paperin leikin alussa. Mikä tahansa helposti lusikalla mitattava aines käy. Lajitteluastiaksi riittää jo yksi jääpalalokerikkokin.

3. Kirjaprojekti

Lapsi pääsee tekemään omaa kirjaa vihkoon! Vihkon voi ostaa kaupasta tai sen voi askarrella yhdessä aikuisen kanssa: Taita nippu A-nelosia kahtia, tee rei’ittimellä umpinaisen sivun syrjään kaksi reikää ja sido paperit yhteen langalla. Solmi nauhan päät takapuolelta kiinni. (Voit myös ommella paperit kiinni toisiinsa puolitetun nipun keskellä olevasta taitoskohdasta.)

Lapsi voi työstää kirjaa vaihe vaiheelta itsekseen tai yhdessä aikuisen kanssa. Aikuinen voi kirjoittaa lapsen sanelemat tekstit. Kirjan voi kuvittaa piirtämällä, maalaamalla tai värittämällä sivuja tai liimaamalla niille tarroja tai lehdistä leikattuja kuvia. Jos lapsen taidot riittävät, hänen voi antaa myös ottaa itse kameralla kuvia kirjaa varten.

Jos aloittaminen on hankalaa, lapselle voi ehdottaa aiheeksi jotain itse keksittyä, tuttua tarinaa tai hänen suosikkisatuaan. Lapsesta itsestään kertova kirja on myös ihana vaihtoehto. Tyyli on vapaa!

5. Ulkopuuhia: Maalaa vedellä

Laske lapsen hiekkaämpäriin vettä ja anna hänelle pensseli. Lapsi voi maalata vedellä piha-aitaa, seinää, asfalttia tai vaikka hiekkalaatikon reunaa.

+1 Hengityshissi

Lapsi makaa selällään lattialla ja laittaa pehmolelun mahansa päälle. Lapsi yrittää pelkän hengityksensä avulla saada pehmolelun nousemaan ja laskemaan vatsan päällä hengityksen tahdissa. Mitä hitaammin lapsi hengittää, sitä paremmin pehmolelu pysyy mahan päällä putoamatta.

Vinkit ovat kirjasta Ruutuvapaata puuhaa leikki-ikäisille, joka ilmestyy 11.4.2019.

