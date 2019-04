Uusi kolmannen sukupolven sydämen mekaaninen tukilaite käyttöön HUSissa

HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksessa on asennettu ensimmäiset kolmannen sukupolven sydämen vasemman kammion Heartmate3-apupumput.

Heartmate3-apumpumput perustuvat niin sanottuun levitoivaan magneettiteknologiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että apupumpun siipiratas leijuu magneettikentässä, eikä siinä ole kuluvia osia.

HUSissa on asennettu aiemmin Heartware-apupumppuja ja uutta Heartmate3:a tullaan käyttämään Heartware-pumppujen rinnalla.

- Olemme ottaneet Heartmate3-apupumpun koekäyttöön. Heartmate3 on aavistuksen teknologisesti kehittyneempi pumppu ja sen käyttöön saattaa liittyä mahdollisesti vähemmän vuoto- ja aivohalvausriskejä, osastonylilääkäri, professori Karl Lemström kertoo.



Heartmate3-apupumpun avulla potilas pystyy liikkumaan akkujen avulla jopa 18 tuntia. Heartware-laitteella akut kestävät noin 8–10 tuntia. Heartmate3-apupumppua on asennettu maailmalla yli 6000 potilaalle.

Vuonna 2017 Heartmate3-apupumpulle on saatu FDA:n (U.S. Food & Drug Administration) lupa sillaksi sydänsiirtoon ja vuonna 2018 on saatu lupa käyttää Heartmate3-apupumppua vaihtoehtona sydänsiirtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas käyttää apupumppua lopun elämäänsä.

- Sekä Heartware että Heartmate3 ovat tasavertaisia laitteita. Olemme käyttäneet Heartware-apupumppua vuodesta 2011 ja meillä on siitä erittäin hyviä kokemuksia. Yleensä olemme käyttäneet apupumppua siltana sydänsiirtoon. Hyvien kokemuksien kautta molemmat voisivat olla myös vaihtoehtona sydänsiirrolle iäkkäämmillä potilailla, Lemström sanoo.



Kansainvälisesti ja Suomessa ensimmäisen vuoden kuluttua apupumpun saaneista potilaista on elossa 85 % ja viiden vuoden kuluttua 55 %.

Siltana sydänsiirtoon verenkierron mekaanista tukihoitoa suositellaan nykyään potilaille, jotka ovat suuressa kuoleman vaarassa ja sydänsiirrännäistä ei ole nopeasti saatavilla. Siltahoito ei huononna sydänsiirron jälkeistä ennustetta potilailla.

- Sydänsiirtoa edeltävä verenkierron mekaaninen tukihoito voi jopa parantaa sydänsiirron jälkeistä toipumista, koska mekaaninen tukihoito korjaa elimistön verenkierron tilaa ja pääte-elinvaurioita ja potilaan lihaskunto kohenee. Hoidon tavoitteena on oireiden, elämänlaadun, sairaalahoitojen ja äkkikuoleman riskin vähentäminen.



Vaihtoehtona sydänsiirrolle apupumppua voidaan käyttää valikoiduille, loppuvaiheen sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille, jotka täyttävät sydänsiirron kriteerit, mutta joilla on vasta-aiheita sydänsiirrolle kuten korkea ikä, munuaisten vajaatoiminta, korkea painoindeksi ja korkea keuhkoverenkierron paine.

Apupumppu eli sydämen vasemman kammion mekaaninen tukilaite pumppaa verta sydämestä muuhun kehoon. Apupumpussa on siirtojohto, joka on tarkoitettu virran- ja tiedonsiirtoon ohjaimen ja apupumpun välillä. Järjestelmän ohjain syöttää virtaa pumppuun ja siirtojohtoon ja tarkistaa niiden toiminnan.