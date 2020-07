Uusi koti kodinvaihtajakoiralle kannattaa valita huolella

Korona-aika on kasvattanut lemmikkien kysyntää. Olosuhteiden muuttuessa voi tulla eteen tilanne, jossa lemmikistä joutuu luopumaan. Suomen Kennelliitto on koonnut suositukset niille, jotka joutuvat etsimään koiralleen uuden kodin.

- Koiran hankinta on aina harkittava todella tarkkaan, mutta niin on myös koiran kodin vaihtaminen, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Hän on huolissaan siitä, että osa korona-aikana hankituista koirista saattaa joutua vaihtamaan omistajaa niin, että koiran sopeutumista uuteen ympäristöön ei ole harkittu kovinkaan tarkkaan. Pahimmillaan kodinvaihtajat voivat päätyä huonoihin oloihin esimerkiksi pentutehtailijalle, jos niitä myydään huolettomasti verkon kautta ilman, että varmistetaan, millaiseen kotiin ne päätyvät.

Koiran myyjän vastuulla on löytää koiralle sellainen koti, jossa koira voi toteuttaa rodulle tyypillistä käyttäytymistä. Esimerkiksi metsästyskoira ei viihdy pelkkänä seurakoirana.

- Koira on elävä olento, jonka omistajuuden ei pitäisi vaihtua kuin kirpputorilla myytävän tavaran, sanoo Lehkonen.

Koiran kodinvaihtoon kannattaa varata riittävästi aikaa

Jos olet etsimässä koirallesi uutta kotia, niin ota aina ensin yhteys koiran kasvattajaan tai siihen tahoon, jolta koira on hankittu. Kasvattajilla voi olla tiedossa pentua odottavia koteja, jotka voisivat ottaa myös aikuisen kodinvaihtajan. Uutta kotia koiralle voi myös etsiä rotujärjestön tai -yhdistyksen kautta.

Jos koira vaihtaa omistajaa, tee aina koirasta kauppasopimus kirjallisesti. Sopimus tulee käydä läpi yhdessä ostajan kanssa, jotta hän varmasti ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa.

Uuden kodin etsimisessä koiralle ei pidä hätäillä. On koiran omistajan vastuulla, että koiralle löytyy vastuuntuntoinen ja osaava uusi koti. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että koiran uudelle omistajalle on oltava rehellinen, koiran mahdollisia terveys- tai luonneongelmia ja muita koiraan liittyviä asioita ei pidä piilotella. On yhteinen etu, että koiraa löytää kodin, jossa se saa viettää loppuelämänsä.

Aikuinen kodinvaihtajakoira voi olla pennunostajalle hyvä vaihtoehto

Aikuisesta koirasta näkee jo, millaiseksi se on kehittynyt, ja yleensä aikuinen koira on oppinut perustottelevaisuuden ja on sisäsiisti. Aikuinen koira voi olla hyvä vaihtoehto vanhemmalle ihmiselle tai työssäkäyvään perheeseen.

Jos voisit ajatella hankkivasi koiranpennun sijasta aikuisen koiran, kannattaa kysellä rotujärjestön tai -yhdistyksen kautta. Sieltä saa myös tarkempia tietoja rodusta.

Jos olet hankkimassa aikuista kodinvaihtajakoiraa, niin kysy ensin, miksi koira on vaihtamassa kotia. Ota yhteys kasvattajaan ja kysy tarkempia tietoja pentueesta.

Jos koira vaikuttaa sellaiselta, että pystyisit tarjoamaan hyvän kodin, niin mene paikan päälle katsomaan koiraa ja tutustu siihen kunnolla. Koiran kanssa olisi hyvä käydä yhdessä lenkillä, jotta näkee, miten koira toimii omassa ympäristössään.

Koiran myyjältä voi kysyä, saisiko koiran koeajalle esimerkiksi viikoksi tai kahdeksi. Jos näin sovitaan, siitä kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, niin kuin koiran kaupastakin. Sopimuksen lisäksi pyydä myyjältä koiran rokotustodistus tai lemmikkieläinpassi ja alkuperäinen rekisterikirja.

Tietoa koiran hankinnan tueksi löytyy Kennelliiton verkkosivuilta ja hankikoira.fi-palvelusta.