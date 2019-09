Uusi kutsukyytipalvelu käynnistyy Espoossa maanantaina

HSL on aloittanut yhteistyössä IdeaLab-kilpailun toisen voittajan ViaVanin kanssa uuden kutsukyytipalvelun, joka perustuu matkojen yhdistelyyn.

Palvelu käynnistyi tänään itäisessä Espoossa, ja sen tarkoituksena on tarjota uusia liikkumisen ratkaisuja etenkin matkaketjujen ensimmäisille ja viimeisille osuuksille. Palvelu toimii sitä varten tehdyllä mobiilisovelluksella. Palveluntarjoaja ViaVan on Euroopan johtavia kutsuohjattujen liikkumispalveluiden toteuttajia.

Puolen vuoden mittainen pilotti käyttää taustajärjestelmänään Vian teknologiaa ja yhdistelee samaan suuntaan liikkuvien matkustajien kyytejä. Ajoneuvot ovat kahdeksanpaikkaisia pikkubusseja. Palvelu toisaalta täydentää ja laajentaa joukkoliikennettä, ja toisaalta tarjoaa oman auton mukavuutta ja joustavuutta.

”Kokeilun tavoitteena on saada käsitys siitä, miten asiakkaat suhtautuvat palveluun ja voisiko vastaavanlainen palvelu toimia joskus perinteisen joukkoliikenteen täydentäjänä. Kaikki toimenpiteet, joilla saadaan kasvatettua joukkoliikenteen ja muiden viisaiden liikkumistapojen suosiota, ovat tervetulleita”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

”ViaVan uudistaa liikkumista ympäri maailman, ja on ilahduttavaa, että innovatiivisuudestaan tunnettu HSL valitsi meidät toteuttamaan tämän uuden ajan palvelun”, sanoo ViaVanin toimitusjohtaja Chris Snyder. ”Uskomme siihen, että mitä helpompaa joukkoliikenteen käyttäminen on, sitä enemmän ihmiset siirtyvät käyttämään sitä omien autojensa sijaan. Olemme innoissamme, että voimme tarjota espoolaisille edullisen, mukavan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon liikkumiseen.”

Matkan lähtöpisteestä määränpäähän – esimerkiksi palvelualueen viidelle metro- tai neljälle juna-asemalle – voi tilata suoraan sovelluksen kautta. Sovellus näyttää tilauksen jälkeen ajoneuvon tiedot, kuten mallin ja rekisterinumeron, sekä paikan, josta ajoneuvo tulee noutamaan. Taustajärjestelmä määrittelee autojen reitit automaattisesti ja yhdistelee samaan suuntaan kulkevien ihmisten kyytejä. Asiakkaiden noutamiseen ja kyydistä jättämiseen käytetään ”virtuaalipysäkkejä”, jotka sijaitsevat tyypillisesti kadunkulmassa. Näin matkanteko on mahdollisimman sujuvaa, tehokasta ja vähäpäästöistä.

Palvelu toimii Espoon itäosissa arkisin kello 7–21. Kutsukyyti palvelee myös pyörätuolilla liikkuvia. Avajaistarjouksena kyyti maksaa 2 euroa 15. lokakuuta 2019 asti, minkä jälkeen palveluntarjoaja määrittää kyydille kiinteän ja edullisen hinnan. Matkan hinta näkyy sovelluksessa ennen matkan varaamista.

ViaVan on jo aiemmin aloittanut vastaavia palveluita eurooppalaisten joukkoliikenneviranomaisten, kuten lontoolaisen TfL:n ja berliiniläisen BVG:n, kanssa. Sen lisäksi ViaVan tarjoaa kyytipalvelua itsenäisesti myös Lontoossa, Amsterdamissa ja englantilaisessa Milton Keynesissä. Maailmanlaajuisesti Vialla on käynnissä 80 projektia yli 20 maassa. Matkoja Vian palveluilla on tähän mennessä tehty yli 60 miljoonaa.

Lataa sovellus:

Sovelluskaupasta (AppStore tai Google Play)

Lue lisää palvelusta: hsl.fi/kutsukyyti

Kartta palvelualueesta