Uusi lastenkirja tekee sijaisperheitä tukevia lomaperheitä tutuksi ja kerää varoja Perhehoitoliitolle

Lahtelainen pienkustantamo Merkityskirjat Oy julkaisi 2.11.2019 lastenkirjan nimeltä Helgan ja Helmerin viikonloppuveli, jossa Lehmusvirran perhe ryhtyy sijaisperheen lomaperheeksi. Kirjan on kirjoittanut Terhi Kangas ja kuvittanut Anna Aalto. Jokainen myyty kirja tukee peräti seitsemällä eurolla Perhehoitoliiton työtä sijaisperheiden hyväksi.

Kodin ulkopuolelle oli tuoreimpien tilastojen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018) mukaan sijoitettu 18 544 suomalaislasta. Vuoden viimeisenä päivänä huostassa olleista vajaasta 9533 lapsesta vain noin 55 prosenttia oli perhehoidossa. Suomessa on pulaa sekä sijaisperheistä että heidän työtään tukevista lomaperheistä. Perhehoitajalla on lakiin perustuen oikeus kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa, mutta vapaa jää usein pitämättä, koska sijaishoitoa ei ole pystytty järjestämään.

– Vapaa on perhehoitajalle tärkeä tuki, jotta hän jaksaisi tehtävässään. On yhteiskunnallisestikin arvokasta, että lomaperhetoimintaa tehdään tutuksi nyt lastenkirjan keinoin, iloitsee Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju.

Helgan ja Helmerin viikonloppuveli -kirja on mukaansa tempaava lukukokemus 4-10-vuotiaille lapsille silloinkin, kun lastensuojelu ei kosketa omaa perhettä.

– Elämänmakuinen tarina tekee näkyväksi erilaisia, monimuotoisia perheitä. Se houkuttelee keskustelemaan aikuisen ja lapsen rooleista, perhe-elämän sopimuksista sekä tunteista. Helga ja Helmeri ovat tarinan tuoksinassa lapsiperheissä tuttujen sisaruuden ilojen, kateuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunteidenkin äärellä. Perhehoitoliitolle kirja on myös innostava tapa tehdä tutuksi matalan kynnyksen auttamisen mahdollisuutta, lomaperheenä tai tukiperheenä toimimista, kuvailee Perhehoitoliiton lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari.

– Me kirjan tekijät toivomme, että kun kirja on lapsen kanssa luettu, voi keskustelu perheiden monimuotoisuudesta alkaa: kotona, kerhossa, päiväkodissa tai koulussa. Tuo keskustelu on vielä monin verroin arvokkaampaa kuin lastenkirja voi koskaan olla, korostaa kirjan kirjoittaja Terhi Kangas.

Jokaisella hyvää tekevällä lastenkirjalla on myös suojelija kirjan teeman mukaan. Helgan ja Helmerin viikonloppuveli -kirjan suojelija on psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallio.

– Sijaisvanhemmuuden tukeminen vahvistaa aina myös lapsen hyvinvointia. Olen mielelläni suojelijana tukemassa sekä hyvää tekevää lastenkirjasarjaa että järjestökumppani Perhehoitoliittoa, joka edistää juuri sijaisperheiden ja -lasten hyvinvointia maassamme, Kallio kertoo.

Kirjasarjan kolmas osa

Helgan ja Helmerin viikonloppuveli on hyvää tekevän lastenkirjasarjan kolmas osa. Aikaisemmin ovat ilmestyneet Helga Hidalmiina kissojen kunniavieraana, jolla tuetaan SEY Suomen eläinsuojelu -yhdistystä sekä Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa, jonka myynnillä tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelmaa lasten liikuntaharrastusten tueksi.

Jotta Merkityskirjat pystyy kirjojen tuotoilla tukemaan järjestöjen toimintaa, tekee se yhteistyötä niin sanottujen Merkityskummien kanssa. Helgan ja Helmerin viikonloppuveli -kirjan tekemisen ovat tuellaan mahdollistaneet Fazer Alku, Hyvinvointikeskus Fressi, Nivos, Vääksyn Lääkärikeskus ja uutena tukijana vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti.

Lue lisää sijaisvanhemmuudesta osoitteesta www.sijaisvanhemmaksi.fi.

Lisätiedot:

Merkityskirjat Oy, lastenkirjailija Terhi Kangas, puh. 050 555 2577, terhi.kangas@verbaali.fi

Arvostelukappalepyynnöt: info@merkityskirjat.fi