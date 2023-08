Uusi määräaikainen yrityksen kehittämisavustuksen EAKR-haku käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla 21.8.2023 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) 

Merialueilla sinilevää edelleen keskimääräistä enemmän, sisävesien osalta tilanne pysynyt rauhallisena (Varsinais-Suomi, Satakunta) 3.8.2023 13:30:12 EEST | Tiedote

Merialueella havaintoja runsaista tai erittäin runsaista leväesiintymistä on tehty viime viikkoa vähemmän, mutta sinilevää on merellä edelleen monin paikoin runsaasti ja enemmän kuin elokuun alussa keskimäärin. Voimakas tuuli on pitänyt levät veteen sekoittuneena, mutta mikäli tuuli tyyntyy, pintakukintojen määrä voi taas lisääntyä. Sisävesillä tilanne on normaalia parempi ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää on havaittu ainoastaan kahdella järvellä.