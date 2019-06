Uusi monitieteellinen konsortio ryhtyy tutkimaan nuorten kuluttajaksi oppimista

Training Room Hippos -hankkeelle jatkorahoitus vuoteen 2021 27.6.2019 07:00:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselle EAKR-rahoituksen kehittämään Training Room -konseptia, joka on aloitettu huhtikuussa 2018. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on ollut yhteistyössä mukana KIHUn kanssa hankkeen alusta asti. Uuden rahoituksen myötä hankkeessa aloittaa tutkijana LitT Johanna Ihalainen.