Uusi OmaSp Visa Business Credit -yrityskortti tuo sujuvaa maksamista yrityksen arkeen

Oma Säästöpankki (OmaSp) täydentää tuotevalikoimaansa yrityksille ja lanseeraa uuden luotollisen OmaSp Visa Business Credit –maksukortin. Monipuolinen kortti käy maksuvälineenä maailmanlaajuisesti Visa-tunnuksella merkityissä ostopaikoissa ja sillä voi hoitaa yrityksen matka- ja edustuskulut sekä erilaiset pienhankinnat yhtenäisesti ja tehokkaasti.

Korttien tuotepäällikkö Kirsi Niskanen on tyytyväinen, että myös yrityksille saadaan luotollinen maksukortti huippueduilla valikoimaan mukaan: ”Kortin ominaisuuksissa on kuunneltu yritysasiakkaidemme toiveita ja se sisältää mm. kaksi kertaa vuodessa maksuttoman LoungeKey-loungepalvelun sekä hintaedut eTaskun ja Billhopin palveluihin. Lisäksi yrityskorttiin sisältyy automaattisesti maksuton Väärinkäyttö-vakuutus. Toteutamme kortin yhteistyössä Visan kanssa ja haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia kumppaneitamme yhteistyöstä ja kortin huippueduista. Odotamme, että yritysasiakkaamme ottavat kortin heti omakseen ja käyttöön.”

Yrityspankin johtaja Antti Varila odottaa kortista menestystä, sillä yritysasiakkaat ovat toivoneet luotollista korttia jo pidemmän aikaan: ”Voimme tarjota kaikille yritysasiakkaillemme samaa luotollista ja ensiluokkaisilla eduilla varustettua maksukorttia. Sama kortti on jokaisen yrityksen ulottuvilla. Kortteja voi olla useampi yrityksen tarpeen mukaan, silloin kortit jakavat yhteisen luottorajan. Kortti sopii yritykselle varsinkin silloin, kun tarvitsee maksuaikaa tai luottoa ostoksille. Kortti antaa myös joustoa yrityksen kausivaihteluun.”

Hyödyt yritykselle

Kortin joustava luotto-ominaisuus mahdollistaa pidemmän maksuajan ja tehostaa yrityksen kassanhallintaa.

Laskujen määrän ja manuaalisen käsittelyn vähentyessä syntyy konkreettisia säästöjä.

Käteiskassojen tarve poistuu ja yksittäisten ostolaskujen määrä vähenee.

Yrityskortti sisältää väärinkäyttövakuutuksen.

Hyödyt kortinhaltijoille

Kortti käy turvallisena maksuvälineenä maailmanlaajuisesti Visa-tunnuksella merkityissä ostopaikassa.

Yrityksen kulut eivät rasita kortinhaltijan henkilökohtaista luottolimiittiä.

Lähimaksuominaisuudella maksat nopeasti pienempiä, enintään 50 euron ostoksia.

Visa Suomen, Ruotsin ja Baltian maajohtaja Riikka Salminen iloitsee pitkästä yhteistyöstä Oma Säästöpankin kanssa: ”Meille on iso kunnia saada tiivistää yhteistyötämme entisestään uuden kortin myötä. Meille lanseerauksella on muutenkin erityinen merkitys, sillä uusi OmaSp Visa Business Credit -kortti on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Visahan tunnetaan yhä pitkälti kuluttajapalveluistaan, mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme kehittäneet paljon myös yrityksille suunnattuja maksupalveluita. Oma Säästöpankki on valinnut korttiin erinomaisia ja tarkkaan harkittuja lisäpalveluita, jotka tuovat yritysasiakkaille paljon lisäarvoa – kortissa on paljon hyötyjä niin yritykselle kuin kortinhaltijalle!”

eTasku Solutions Oy:n markkinointijohtaja Pekka Äijälä on äärimmäisen ylpeä syventyneestä yhteistyöstä: ’’On mahtavaa, että olemme eTaskulla pystyneet tarjoamaan Oma Säästöpankille helpotusta heidän omien kuittiensa käsittelyyn ja hallinnointiin näiden vuosien aikana. Nyt yhteistyö siirtyy seuraavalla tasolle ja olemme siitä erittäin innoissamme. Erityisen hienolta tuntuu se, että Oma Säästöpankki on ollut niin tyytyväinen eTaskuun, että haluaa suositella ratkaisua myös omille asiakkailleen."

Billhopin talousjohtaja Ingemar Sjögren on innostunut yhteistyöstä Oma Säästöpankin kanssa ja tuotteen lanseeramisesta Suomeen: "Oma Säästöpankin asiakas saa Billhopin palvelun käyttöönsä edullisemmin kuin muut. Billhopin avulla yritys voi maksaa laskun OmaSp Visa Business Credit -luottokortilla ja hyödyntää lisämaksuajan – tavaran tai palvelun toimittaja saa maksun välittömästi eikä yrityksen maksuvalmius rasitu. Billhopilla on jo yli 50 000 tyytyväistä asiakasta muualla Euroopassa."