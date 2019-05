Uusi palvelu löytää lähimmän latauspisteen ja parkkipaikan automaattisesti

Uuden sovelluksen ansiosta sähköautoilijan ei tarvitse olla erikseen useiden latausfirmojen asiakkaana.

Aalto-yliopiston koordinoimassa bIoTope-hankkeessa on pyritty standardoimaan älykkäiden kaupunkien tarvitsemia palvelurajapintoja ja niiden tarjoamaa dataa niin, että eri toimijoiden tietojärjestelmät pystyvät ymmärtämään toinen toisiaan. Tämä lisää tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

”Avoimia ja standardoituja palveluita voidaan verrata internetiin ja sen standardeihin, jotka ovat olleet edellytys Googlen ja Facebookin kaltaisten yritysten syntymiselle”, sanoo professori Kary Främling Aalto-yliopistosta.

bIoTope-hankkeessa on toteutettu useita palvelurajapintoja ja niihin perustuvia järjestelmiä ympäri Eurooppaa. Yksi niistä on pysäköintipaikkojen AirBnB-palvelu, jota on Helsingin kaupungin osalta kehitetty Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin vetämässä hankkeessa, yhteistyössä Parkkisähkön kanssa.

Palvelun ansiosta sähköauton omistajan ei tarvitse olla erikseen esimerkiksi Fortumin, Helenin tai Parkkisähkön asiakkaana vaan hän voi ladata autoaan kaikissa latauspisteissä ilman erillistä asiakkuutta latauspistettä ylläpitävän yrityksen kanssa. Palvelu toimii kännykkäsovelluksella, joka on yhdistetty parkkipaikan älykkääseen sähköauton lataustolppaan. Kun autoilija saapuu Helsinkiin, sovellus löytää automaattisesti vapaat parkki- ja latauspaikat.

”Uudessa järjestelmässä on kehitetty myös käyttöliittymää, jonka avulla kuka tahansa voi tarjota omaa parkki- tai latauspaikkaa vuokralle muille silloin, kun se ei ole itsellä käytössä. Tarjoamme nyt tämän bisnesmallin ja ratkaisun aineistoineen kaikkien yritysten käyttöön ilmaiseksi”, sanoo Forum Viriumin projektisuunnittelija Veli Airikkala.

Muita bIoTopessa kehitettyjä palvelurajapintoja ovat esimerkiksi tyhjien pullojen keräämisen optimointiin tähtäävä järjestelmä Lyonissa ja koululaisten liikenneturvallisuuden parantaminen Brysselissä. Järjestelmässä annetaan pääsy jaettavaan tietoon ja palveluihin samalla tavalla, yrityksestä ja sovelluksesta riippumatta.

”Standardoitujen ja avoimien palvelurajapintojen ansiosta kaupunkien hankinnat ovat joustavampia. Ne eivät enää joudu ostamaan älykkään järjestelmän jokaista osaa erikseen eri yrityksiltä. Kaupungit eivät ole enää riippuvaisia yhdestä toimittajasta esimerkiksi yhden rajatun alueen älyvalaistuksen tai parkkipaikkojen hankinnoissa”, Främling sanoo.