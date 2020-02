Uusi professori Taru Feldt tutkii hyvinvointia ja motivaatiota työelämässä

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsumenettelyllä ottanut PsT Taru Feldtin psykologian professorin tehtävään, jonka alana on hyvinvointi ja motivaatio työelämässä. Professuuri sijoittuu psykologian laitokselle. Taru Feldtin tutkimus on kohdistunut työ- ja organisaatiopsykologian alaan, erityisesti työhyvinvoinnin ja motivaation riski- ja suojaaviin tekijöihin.

Taru Feldt. Kuvaaja Tarja-Vänskä Kauhanen

Feldtin tutkimusta kuvaavat vahvasti eri ammattiryhmien työntekijöihin kohdistuneet laajat pitkittäistutkimukset. – Useiden vuosien pitkittäistutkimuksilla olemme saaneet selville työhyvinvoinnin kielteisiä ja myönteisiä kehityspolkuja ja niitä ennustavia tekijöitä, Feldt toteaa. Feldt on tutkimusryhmineen luonut myös uutta psykologian ja yritysetiikan tieteenalat yhdistävää tutkimuslinjaa, joka on erikoistunut eettisesti kestävän hyvinvointiosaamisen kehittämiseen nykypäivän organisaatioissa. – Yhä useampi työntekijä, johtajat mukaan lukien, kohtaa työssään toistuvasti eettisesti haastavia tilanteita. Seurauksena on eettistä kuormittuneisuutta, joka on merkittävä työuupumuksen riskitekijä ja työmotivaation heikentäjä. Tutkimuksemme osoittavat, että kehittämällä organisaatiokulttuuria ja johtamista eettisemmäksi, hyvinvoinnin ongelmia voidaan merkittävästi vähentää, Feldt kuvaa. Feldt on johtanut useita tutkimushankkeita, joita ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto ja Suomen Akatemia. Tällä hetkellä hän johtaa psykologian laitoksella Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, joka kohdistuu työelämän uusien tietotaidollisten vaatimusten hallintaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. – Tutkimme tehostuvan ja digitalisoituvan työelämän vaikutuksia erityisesti hyvinvoinnin ja motivaation näkökulmista, Feldt täsmentää. Feldtin julkaisuluettelo kattaa 168 tieteellistä julkaisua, joista 95 on vertaisarvioituja kansainvälisiä julkaisuja ja 31 vertaisarvioituja kansallisia julkaisuja. Feldtin julkaisuihin kuuluu myös toimitettuja oppikirjoja, jotka ovat laajasti käytössä Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Feldt on aloittanut professuurissa 1.2.2020. Hän on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 2000 ja toiminut sen jälkeen tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa. Professorin tehtävissä hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa kaikkiaan kahdeksan vuotta. Feldt on työpsykologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoja: Professori Taru Feldt, taru.feldt@jyu.fi, +358 408053485 Tiedottaja Anitta Kananen, anitta.kananen@jyu.fi, puh. 0408461395

Yhteyshenkilöt

Kuvat Taru Feldt. Kuvaaja Tarja-Vänskä Kauhanen Lataa