Uusi ryhmätyönohjausmalli toimii esimiesten ja asiantuntijoiden työhyvinvoinnin, oppimisen ja positiivisen energian kiihdyttämönä

Gluteenittomalla ruokavaliolla hoidetun ihokeliakian ennuste on hyvä 15.11.2021 11:58:00 EET | Tiedote

Ihokeliakia on keliakian ihoilmentymä. Hoitamattomaan ihokeliakiaan voi liittyä komplikaatioita, joista yksi on imusolmukesyöpä. Tampereen yliopistossa tarkastettava lääketieteen lisensiaatti Anna Alakosken väitöskirjatutkimus selvitti ihokeliakiapotilaiden ennustetta terveyskäyttäytymiseen, sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja kuolinsyihin liittyen. Tutkimus osoitti, että hoidettujen ihokeliakiaa sairastavien ennuste on erinomainen ja kuolleisuus saattaa olla jopa pienempi kuin väestössä yleensä.