Uusi seinämaalaus tuo väriä Karvetin alikulkukäytävään

Karvetin kevyenliikenteen alikulkukäytävään on valmistunut uusi julkinen taideteos. Värikkään seinämaalauksen Aurinkotien ja Ripikadun yhdistävään alikulkuun ovat toteuttaneet taiteilijat Hans-Peter Schütt ja Miina Laine.

Seinämaalaus on toteutettu spraymaaleilla sapluunoiden avulla. Siinä on kuvattu kaksi hahmoa, jotka uivat tai lentävät eteenpäin eri suuntiin ja joiden katseet kohtaavat. Laine ja Schütt kuvailevat hahmoja lempeiksi ja iloisiksi. Mukana teoksessa on myös liikennekasvatuksellinen puoli, sillä hahmojen liikkeen suunta osoittaa kevyenliikenteen kulkusuuntia.

– Teoksella haluamme tuoda iloa ja levittää hyvää mieltä niille lapsille ja nuorille, jotka liikkuvat tällä alueella. Emme voita mitään olemalla tylyjä toisillemme – kannattaa uskaltaa olla ystävällinen toisille, Miina Laine kiteyttää ajatusta teoksen taustalla.

Sekä Schütt että Laine ovat kotoisin Naantalista ja alikulun alue ja sen toisella puolella sijaitseva Karvetin monitoimitalo ovat heille tuttuja paikkoja. Monnari oli myös heidän nuoruudessaan aktiivisessa käytössä nuorten kokoontumispaikkana, jossa järjestettiin muun muassa diskoja.

Naantalin kaupungin kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila kertoo, että lähtökohtana seinämaalauksen toteuttamiselle oli se, että teos luonteeltaan ja sisällöltään sopii paikkaan. Karvetin alikulkukäytävä on kaupunkilaisten aktiivisesti käytössä oleva kulkureitti, erityisesti lapset ja nuoret liikkuvat sen kautta sekä kouluun että vapaa-ajantoimintaan.

Teoksen toteuttamiseen kuului myös taidekasvatuksellinen puoli: Lähialueen koulujen 4.-luokkalaiset saivat mahdollisuuden käydä katsomassa taiteilijoiden työtä paikan päällä. Taimon koulun 4. luokan oppilaat kävivät perjantaina tutustumassa Laineen ja Schütten teokseen ja työskentelyyn sekä julkiseen taiteen ja katutaiteen tekemiseen. Koululaisten oppiessa taiteen tekemisen prosessista ja tutustuessa taiteilijoiden työhön toivottavasti myös kunnioitus julkista taidetta kohtaan lisääntyy.

Seinämaalauksen paikkana aiemminkin

Karvetin alikulku taideteoksen sijaintipaikkana oli Hans-Peter Schüttelle entuudestaan tuttu. Kaksikymmentä vuotta sitten samaan alikulkuun toteutettiin ensimmäinen, aurinkoaiheinen seinämaalaus, joka oli vuosien saatossa jo päässyt haalistumaan. Se oli niin ikään Schütten käsialaa.

– Kuulin, että alikulku oli menossa remonttiin vuonna 2019 ja siitä tuli ajatus, että alikulkuun voisi toteuttaa uutta taidetta, Schütt kertoo.

Kesällä 2019 kaupunki peruskorjasi Karvetin alikulkukäytävän. Työn aikana mm. betonirakenteen korjattiin ja siltakannen vesieristeet uusittiin.

– Innostuin Hans-Peterin yhteydenotosta ja tarjouksesta tehdä entisen jo kuluneen työn tilalle uuden seinämaalauksen, Anu Anttila kertoo.

–Ankean harmaat alikulkutunnelit kaipaavat piristystä ja sopivat taideteoksien sijaintipaikaksi oikein hyvin. Julkisten taideteosten tarkoitus on lisätä viihtyisyyttä ja tuottaa iloa kuntalaisille. Toivottavasti teos säilyy taiteilijoiden suunnittelemassa asussa ihmisten ilona.

Taiteilijat aloittivat työnsä viime torstaina, ja viikon alkuun mennessä seinämaalaus saatiin valmiiksi.

Hans-Peter Schütt toimii Keski-Suomen ympäristötaiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa. Hän on työskennellyt paljon katutaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen parissa, ja erilaisia seinämaalauksia hän on toteuttanut aiemminkin. Schütt on esimerkiksi ollut mukana osana Multicoloured Dreams - taiteilijaryhmää toteuttamassa Tyks Majakkasairaalan aulan hissikuiluun koko talon korkuista seinämaalausta.

Myös Miina Laine on aiemmin toteuttanut seinämaalauksia, esimerkiksi Tampereen Koskipuistoon vuonna 2017. Pääasiallisesti hän tekee öljymaalaus- ja monotypiataidetta. Yhdessä Schütt ja Laine ovat toteuttaneet esimerkiksi kävelynäyttelyitä, joissa taidetta luodaan lähialueelle suunnatuilla kävelyillä tehtyjen havaintojen pohjalta eri tekniikoin.