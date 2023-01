Uusi selvitys: Vientiteollisuus tuo puolet Suomen hyvinvoinnista

Kutsu: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset -raportin julkistus 10.1. klo 9.00 3.1.2023 14:35:13 EET | Kutsu

Arvoisa median edustaja, Vientiteollisuus eli Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry kutsuvat sinut Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset -raportin julkistukseen 10.1.2023. Raportin on laatinut KPMG vientiteollisuusliitojen toimeksiannosta. Tilaisuudessa tarjoamme tuoreinta tietoa teollisuuden vaikutuksista Suomen talouteen ja työllisyyteen. Raportissa vientiteollisuuden vaikutukset on arvioitu jatkuvan toiminnan ja investointien näkökulmasta. Vaikutukset ovat erittäin mittavat: vientiteollisuuden vaikutus Suomen kansantalouteen on noin puolet arvonlisäyksestä ja noin 42 prosenttia työllisistä. Lisäksi raportissa on arvioitu vientiteollisuuden muodostaman kokonaisverokertymän vaikutusta julkiseen sektoriin. Selvitys perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin vuodelta 2021 ja panos–tuotosmalliin pohjautuvaan arviointiin. Tilaisuus järjestetään 10.1.2023 klo 8:30 alkaen Ravintola Lasipalatsin Palmuhuone, Mannerheimintie 22–24, Helsinki 8.3