Uusi silmäsairaala suunnitteilla Meilahteen / Ett nytt ögonsjukhus planeras i Mejlans

HUSin hallitus käsitteli kokouksessaan 6.5.2019 Hyvinkään sairaalan peruskorjaushankkeita ja uuden silmäsairaalan rakentamista Helsinkiin

HUSissa on laadittu hankesuunnitelma uuden silmäsairaalan rakentamisesta Meilahden sairaala-alueen läheisyyteen Zaidankadulle. Uudet tilat silmäsairauksien hoidolle tarvitaan pikaisesti, koska silmätautien palvelukysyntä kasvaa nopeasti ja silmätautien yksiköiden nykyiset tilat ovat hajallaan ja monin osin toimintaan soveltumattomat. Silmäpotilaiden määrän ja hoidontarpeen lisääntymiseen vaikuttavat muun muassa uudet silmäsairauksien hoitomenetelmät sekä Uudenmaan väestökehitys.

Rakennushankkeen kustannusarvio on 135 miljoonaa euroa ja laajuus on 20 173 kem2. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2021-2023. Pääosa silmäsairaalan toiminnasta on ajanvarausvastaanottotoimintaa. Leikkausosastolle rakennetaan 15 leikkaussalia 18 500 vuosittaista leikkausta varten. Lisäksi sairaalaan rakennetaan muun muassa 12-paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintitilat.

Silmäsairaalan sijaintia ja rahoitustapaa on selvitetty monipuolisesti. Zaidankadulla sijaitseva tontti soveltuu rakentamispaikaksi parhaiten, koska se ei vaadi asemakaavanmuutosta ja se sijaitsee lähellä Meilahden sairaala-aluetta. Rahoituksen osalta on selvitetty HUSin omalle investoinnille vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, kuten leasing- ja vuokraus. Silmäsairaalan lisäämiseen HUSin investointiohjelmaan kuitenkin päädyttiin, koska sen sijainti osana Meilahden sairaala-aluekokonaisuutta on strategisesti merkittävä.

Hallitus hyväksyi Silmäsairaalan hankesuunnitelman ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy silmäsairaalan rakennusinvestoinnin toteutettavaksi.

Hyvinkään sairaalan päärakennus peruskorjauksen tarpeessa

Hyvinkään sairaalan päärakennus on valmistunut 1970-luvulla ja sitä laajennettu on useaan kertaan. Uusin laajennus on kesäkuussa 2019 valmistuva leikkausosaston lisärakennus. Viime syksynä otettiin käyttöön H-rakennus, jossa sijaitsevat muun muassa lasten vuodeosasto, päiväsairaala ja poliklinikat, psykiatrian yksiköitä sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastoja.

Rakennustyöt Hyvinkään sairaalanmäellä jatkuvat. HUSin hallitus hyväksyi omalta osaltaan Hyvinkään sairaalan peruskorjaushankkeita yhteensä 30,5 miljoonan euron edestä ja esittää hankkeiden hyväksymistä kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle. Hankkeet sisältävät päärakennuksen julkisivuremontin ja vesikaton korjauksen sekä samassa rakennuksessa sijaitsevien vuodeosastojen 3 ja 4 peruskorjaukset ja 5. kerroksen peruskorjauksen.

Vuodeosastoilla 3 ja 4 on nyt sisätautien ja kirurgian potilasosastoja. Tilat ovat huonokuntoiset ja niissä on ollut sisäilmaongelmia usean vuoden ajan. Peruskorjauksessa molemmat osastot rakennetaan kirurgian vuodeosastoiksi. Kummallekin osastolle tulee 40 sairaansijaa ja potilashuoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita.

Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2020-2023. Korjaushankkeiden toteuttaminen edellyttää useita toimintojen väistöjä. Vuodeosastojen 3 ja 4 osastojen toiminnot siirretään rakentamisen ajaksi A-rakennusosan eri kerroksiin, terveyskeskusrakennukseen sekä uuteen H-rakennukseen. Sydänvalvontayksikkö CCU siirretään pysyvästi uusiin, tehovalvontayksikön yhteyteen rakennettaviin tiloihin. Julkisivutyön aiheuttamien häiriöiden vuoksi synnytystoiminnat siirretään vapautuvalle leikkausosastoalueelle rakennettaviin väistötiloihin.

Kokouksen pöytäkirja.

Ett nytt ögonsjukhus planeras i Mejlans

På sitt möte den 6.5.2019 behandlade HUS styrelse renoveringsprojekt på Hyvinge sjukhus och byggandet av ett nytt ögonsjukhus i Helsingfors.

HUS har gjort en projektplan för byggandet av ett nytt ögonsjukhus på Zaidagatan nära Mejlans sjukhus-område. Behovet av nya lokaler för vård av ögonsjukdomar är brådskande eftersom efterfrågan på vård av ögonsjukdomar växer snabbt och de nuvarande enheterna för ögonsjukdomar är utspridda och på många sätt icke-ändamålsenliga. Att antalet ögonpatienter ökar och vårdbehovet växer hänger ihop med nya vårdmetoder för ögonsjukdomar och befolkningsutvecklingen i Nyland.

De beräknade kostnaderna för byggprojektet är 135 miljoner euro och den totala våningsytan 20 173 m2. Byggandet görs åren 2021−2023. Huvuddelen av ögonsjukhusets verksamhet utgörs av tidsbokningsmot-tagningar. På operationsavdelningen byggs 15 operationssalar för de 18 5000 operationer som görs årligen. Förutom det byggs bland annat en vårdavdelning med 12 bäddplatser, en central för instrumentvård och andra lokaler för stödfunktioner samt ett parkeringsgarage med 100 bilplatser.

Både sjukhusets läge och finansiering har utretts noggrant. Tomten på Zaidagatan lämpar sig bäst för sjuk-husbygget eftersom det inte kräver en detaljplaneändring och också ligger nära Mejlans sjukhusområde. För finansieringen har man utrett alternativ till en egen investering, som till exempel leasing eller hyran-de. Man fastnade ändå för att Ögonsjukhuset ska genomföras som en investering, eftersom dess läge som del av Mejlans sjukhusområde är strategiskt viktigt.

Styrelsen godkände projektplanen för Ögonsjukhuset och föreslår att fullmäktige godkänner genomföran-det av bygginvesteringen.

Hyvinge sjukhus huvudbyggnad i behov av totalrenovering

Hyvinge sjukhus huvudbyggnad blev klar på 1970-talet och har byggts ut flera gånger. Den nyaste till-byggnaden inrymmer operationsavdelningen och står färdig i juni 2019. I höstas togs H-byggnaden i bruk och i den finns bland annat vårdavdelningen, dagsjukhuset och poliklinikerna för barn, de psykiatriska enheterna samt vårdavdelningar för specialiserad sjukvård och primärvård.

Byggarbetena på Hyvinge sjukhusbacke fortsätter. HUS styrelse godkände totalrenoveringsprojekt för Hy-vinge sjukhus för sammanlagt 30,5 miljoner euro och föreslår att fullmäktige godkänner projekten på sitt möte i juni. I projekten ingår en renovering av huvudbyggnadens fasad, en reparation av yttertaket samt en totalrenovering av vårdavdelningarna 3 och 4 samt femte våningen, också de belägna i huvudbyggna-den.

Vårdavdelningarna 3 och 4 är för tillfället internmedicinska och kirurgiska avdelningar. Lokalerna är i dåligt skick och har haft problem med inomhusluften i flera år. I samband med totalrenoveringen blir båda av-delningarna kirurgiska vårdavdelningar. Avdelningarna får 40 bäddplatser var och patientrummen blir i huvudsak enkelrum.

Byggarbetena görs åren 2020−2023. Genomförandet av reparationsprojekten kräver att flera funktioner flyttar till tillfälliga lokaler. Vårdavdelningarna 3 och 4 flyttar till olika våningar i A-byggnaden, hälsocen-tralsbyggnaden samt den nya H-byggnaden. Hjärtövervakningsenheten CCU flyttar permanent till nya lokaler som byggs i anslutning till intensivövervakningsenheten. På grund av fasadrenoveringen flyttar förlossningsverksamheten till de tillfälliga lokaler som blir lediga då operationsavdelningen flyttar in i den nya tillbyggnaden.