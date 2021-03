Uusi suomalainen kuvapankki ratkaisee yritysten ja julkisen sektorin kuvitushaasteet – ammattilaistason valokuvia yksinoikeudella

Tänä päivänä yrityksillä ja julkisilla tahoilla on jatkuva tarve kuvittaa viestintäänsä. Kuvituskuvien hankkiminen kuvapankeista on kuitenkin kimuranttia: kilpailijat voivat hyödyntää samoja kuvia, eikä tunnelmakaan aina viittaa kotimaiseen alkuperään. Foto Bakery Oy:n yrittäjä, valokuvaaja Sanna Nuutinen kuunteli tarkoin asiakkaidensa haasteita, saaden ajatuksen uudenlaisesta palvelukonseptista. Ideasta jalostui Foto Bakers – uniikkien valokuvien kotimainen kuvapankki – jonka kaikki kuvat myydään yksinoikeudella. Kehitystyössä mukana oli mm. Lean-myynnin asiantuntija Antti Leijala ja tukea hankkeelle antoivat Business Finland sekä ELY. Nyt palvelussa on edustettuna tasokas joukko ammattikuvaajia, ja kuvapankki on valjastettu palvelemaan yritysten, yhdistysten ja julkisen sektorin kuvitustarpeita – ympäri Suomen.

Ostaessaan valokuvia Foto Bakers-kuvapankista asiakas saa uniikit kuvat käyttöönsä yksinoikeudella.

Uniikkeja kuvia viestintään ja markkinointiin – paikallisuus huomioiden Foto Bakers ratkaisee kuvapankkikuvien haasteet täysin uudenlaisella lähestymistavalla: ostaja saa kuvaan täyden yksinoikeuden ja se poistuu myynnistä välittömästi. ”Asiakkaat arvostavat sitä, että he saavat käyttöönsä uniikkeja valokuvia, eikä toinen yritys käytä samaa kuvaa markkinoinnissaan. Niinpä kun olin kuullut jo usealta taholta, että tällaiselle palvelulle olisi käyttöä, oli aika tarttua tuumasta toimeen”, kertoo yrittäjä Sanna Nuutinen. Kuntia ja kaupunkeja on puolestaan kiinnostanut mahdollisuus paikallisiin kuviin, oman alueensa kohteista. Foto Bakers-kuvaajakaarti täydentyy säännöllisesti uusilla kuvaajilla ja Nuutinen uumoileekin paikallisten kuvien kattavan jatkossa laajalti suomalaisia paikkakuntia. Aktiivista asiakkaiden kuuntelua ja ketterää kysyntään vastaamista Foto Bakers-toimintamallissa asiakas on keskiössä ja asiakaspalveluun panostetaan voimakkaasti. Asiakkailta kysytään jatkuvasti, millaisia kuvia he tarvitsevat. Kuvaustiimi keskustelee ideoista ja halukkaat voivat ottaa toiveita työn alle, asiakkaan tarpeisiin räätälöiden. "Silmiinpistävää projektissa oli Sannan äärimmäisyyksiin viety laadunvarmistus. Tämä tuli esille niin kuvaajien valinnassa, Foto Bakers-portaalin kehittämisessä, palveluprosessin kehittämisessä kuin itse kuvissa. Enää ei tarvitse miettiä mistä saa laadukkaat kuvat yritykselleen", kommentoi UltraLeanBusiness Oy:n yrittäjä Antti Leijala. Parhaimmillaan asiakas voikin ostaa kuvapankista haluamansa määrän brändilleen sopivia kuvia, kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Kuvat saa myös käyttöönsä heti – ilman odotusta. Digitoimiston näkökulmasta on äärimmäisen hienoa, että saatavilla on laadukkaita, uniikkeja kuvia nopeasti. Ammattitason kuvia kaivataan verkkosivustoille ja digimarkkinointiin. Niiden rooli on kummassakin erittäin tärkeä. Foto Bakersin ratkaisu nopeuttaa projektien läpivientiä, ilman että laadusta tarvitsisi tinkiä”, kiteyttää asiakas Antti Kärki, Digiteam Oy:n toimitusjohtaja. Lisätietoja: Sanna Nuutinen, yrittäjä, sanna@fotobakery.fi, p. +358 44 245 0407, www.fotobakers.fi Kuvapankki medialle

Kuvat Ostaessaan valokuvia Foto Bakers-kuvapankista asiakas saa uniikit kuvat käyttöönsä yksinoikeudella. Lataa Foto Bakers-kuvapankista löytyy laaja valikoima kotimaisia kuvia helpottamaan yritysten ja julkisen sektorin kuvatarpeita. Lataa Koronan vaikutettua kielteisesti monien valokuvaajien työhön, on uudenlainen ansaintamahdollisuus valokuvien myynnistä otettu iloiten vastaan myös kuvaajien keskuudessa. Lataa Yrittäjä Sanna Nuutinen näkee, että asiakas saa yksinoikeudella ostetuista valokuvista lisäarvoa ja uskottavuutta yrityksensä markkinointiin ja viestintään. Lataa

