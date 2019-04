Uusi suunta kaupan alalle – S-ryhmän tavoitteena käyttää 100-prosenttisesti vastuulliseksi varmennettua puuvillaa

S-ryhmä siirtyy käyttämään ainoastaan vastuullisesti tuotettua puuvillaa omien merkkiensä ja oman maahantuonnin tuotteissa. Päätös koskee omien merkkien vaatteita ja kodin tekstiilejä kaikissa Prismoissa, S-marketeissa, Sokos-tavarataloissa, Kodin Terroissa sekä Sale- ja Alepa-myymälöissä.

S-ryhmä on ensimmäinen suomalainen kaupan toimija, joka on tehnyt päätöksen siirtyä käyttämään vain vastuullista puuvillaa. Muutos toteutetaan omissa merkeissä ja omassa maahantuonnissa asteittain vuoteen 2025 mennessä. Tuolloin puuvillan on määrä olla sataprosenttisesti luomua, kierrätettyä, Reilun kaupan tai Better Cotton Initiative -aloitteen mukaista. Turkmenistanilaisen ja uzbekistanilaisen puuvillan käyttö ei ole sallittua.

– Asiakkaamme ovat ilmaisseet olevansa yhä halukkaampia ostamaan vastuullisesti tuotettuja tuotteita. 66 prosenttia suomalaisista on valmis suosimaan yrityksiä, jotka kantavat vastuuta eettisestä toiminnasta, pukeutumisen valikoimajohtaja Päivi Hole SOK Vähittäiskaupasta toteaa.

Puuvillalinjaus tukee erityisesti Prisman toteuttamaa pukeutumisen ja muodin ajattelutapaa. Prisma haluaa vahvistaa muodin demokratisoitumista, suvaitsevaisuutta ja vastuullisuutta.

– Meidän mielestämme muoti kuuluu kaikille vastuullisesti ja parhaalla hinta-laatusuhteella. Tämän yhdistelmän pitää voida toteutua nykymaailmassa, Hole linjaa.

Iso harppaus vastuullisuustyössä

S-ryhmässä tehty puuvillalinjaus on suuri askel eteenpäin vastuullisuustyössä.

– Olemme tehneet vuosia työtä omien tekstiilituotteidemme valmistusolosuhteiden eteen. Nyt otamme askeleen pidemmälle ja pureudumme puuvillan kasvatuksen ja korjuun työolosuhteisiin ja ympäristökysymyksiin, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo.

Puuvillan tuotannon kestävyyttä voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. S-ryhmän puuvillalinjauksen mukaan käytettävän puuvillan tuotannon pitää täyttää yksi tai useampi seuraavista kriteereistä: Sen tulee olla ympäristön kannalta kestävämpää, sosiaalisen vastuun kannalta kestävämpää tai viljelijöiden näkökulmasta taloudellisesti kestävämpää.

S-ryhmä on kehittänyt omien hankintaketjujensa eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä omien tekstiilituotteiden vastuullisuutta jo vuosia. Tehdasauditoinnit niin sanottujen riskimaiden tekstiilitehtaissa alkoivat vuonna 2005 ja listaa näistä sopimustehtaista ryhdyttiin julkaisemaan verkkosivuilla vuonna 2015. Vuonna 2016 päätettiin, että tehdastiedot lisätään myös omien tuotteiden pesulappuihin.