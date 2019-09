Uusi taideteos kurvaa pääkaupunkiseudun kaduille – HSY:n jäteauton kyljessä Jussi TwoSevenin teos

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY uudistaa jäteautojensa ilmeen. Autojen kylkiin tulee sarja taideteoksia, joissa muistutetaan jätteiden lajittelun tärkeydestä. Ensi viikolla liikkeelle lähtevän taidejäteauton kyljessä komeilee Jussi TwoSevenin teos.

– Ympäristöasiat ja kierrätys ovat minulle todella tärkeitä. Meidän pitäisi enemmänkin miettiä, miten pystymme käyttämään pakkauksia ja tavaroita uudelleen. Toivottavasti tämä city-kettuteos inspiroi ajattelemaan myös sellaisia aiheita, toteaa taiteilija Jussi TwoSeven.

Taiteilija sai idean city-ketusta jo suunnittelun alkuvaiheessa. TwoSevenin karhut, sudet ja muut luonnoneläimet ovatkin monille jo tuttuja kaupunkikuvasta.

– Annoimme taiteilijalle vapaat kädet luoda taidetta muovipakkauksista. Teoksella halusimme kannustaa asukkaita niiden lajitteluun, kuvailee HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti teoksen taustoja.

Muovipakkausten lajittelu ja kierrätys on tärkeää, sillä vain siten saamme materiaalin uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Tällä hetkellä keräys on vapaaehtoista, mutta vuonna 2021 muovipakkausten keräys on pakollista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella kaikissa asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Näistä kiinteistöistä jo 68 prosenttia on liittynyt muovipakkauskeräykseen omasta halustaan.

– Tavoitteemme on kierrättää 60 prosenttia kotien jätteistä vuoteen 2025 mennessä, minkä vuoksi olemme kehittäneet uusia tapoja muistuttaa jätteiden lajittelun tärkeydestä, Partti mainitsee.

Tulevaisuudessa kaduilla liikkuu yli sata taidejäteautoa

HSY:n jäteautot liikkuvat pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella, ja niitä tulee vuosien varrella erilaisilla taidekyljillä ajoon 120–150 kappaletta.

– Aiomme tuoda jäteautoihin kokonaisen sarjan taidetta, HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo.

Sarjan edellinen teos muistutti ruokahävikin välttämisestä ja biojätteen lajittelusta. Vaikka nyt liikkeelle lähtevien jäteautojen kyljissä kiitetään muovipakkausten lajittelusta, sama auto saattaa kerätä ajoittain esimerkiksi biojätettä. Jäteautot ajavat joustavasti eri reittejä ja kuljettavat eri jätelajeja, jolloin ne ovat koko ajan tehokkaassa käytössä.

Lisätietoja:

HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti, minna.partti@hsy.fi, puh. 040 593 6348.