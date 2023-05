Uusi taitelijaelämäkerta Tove Janssonista sisältää ennen näkemätöntä kuvamateriaalia

Tove Janssonin (1914–2001) lahjakkuus ja tuotteliaisuus on hämmästyttävää. Brittiläinen sarjakuvahistorioitsija Paul Gravett on koonnut Tove Janssonin kattavan uran monipuoliseksi, runsaasti kuvitetuksi tietopaketiksi, joka sisältää myös ennen näkemätöntä kuvamateriaalia Tove Janssonin uran varrelta.

Jansson on tunnettu muumikirjoista ja -sarjakuvista sekä muuminäytelmistä. Hän myös suunnitteli puvustuksen ja maalasi lavastukset näihin näytelmiin ja kirjoitti muumioopperan libreton. Kaikkeen muumeihin liittyvän lisäksi Tove Jansson kirjoitti myös lukuisia aikuisten romaaneja ja novellikokoelmia. Hän kuvitti toisten kirjoittamia kirjoja, oli mainio pilapiirtäjä ja taidemaalari. Jansson on myös Suomen käännetyin kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 50 kielelle.

Tove Jansson kuvittaja esittelee monipuolisen taiteilijan elämää ja laajaa kuvallista tuotantoa, joka alkoi jo teini-iässä ja jatkui eri muodoissa taiteilijan myöhäiseen ikään asti.

Paul Gravett (s. 1956) on englantilainen sarjakuvahistorioitsija, freelancetoimittaja ja näyttelykuraattori. Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia sarjakuvista ja kuratoinut sarjakuvanäyttelyjä eri puolilla maailmaa. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran englanniksi vuonna 2022. Kirjan on suomentanut Juhani Tolvanen. Gravett antaa mielellään haastatteluja Suomeen.

