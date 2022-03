Uusi tapahtuma Lentolan Kauppakarnevaali 26.-29.5.2022 Kangasalan Lentolassa

Tuleeko Lentolan Kauppakarnevaalista Kangasalan suurin tapahtuma? Tule paikan päälle selvittämään, kierrä kartan kanssa seikkaillen, kerää leimoja, nauti monenlaisesta ohjelmasta, tutustu uusiin yrityksiin, tutki ja testaa uutuuksia, osallistu arvontoihin ja tee kevään parhaimmat kaupat.

Jatkuvasti kehittyvä Lentolan alue on vetovoimainen ja täynnä toinen toistaan kiinnostavampia yrityksiä, joissa kannattaa tehdä ostokset Kauppakarnevaaleilla. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja karnevaalitunnelmissa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin.

Katujunalla kiertäen ympäri Lentolaa

Tapahtuma-alueena toimii on koko Lentolan yritysalue. Lentolan reitistä muodostuu noin 3 km pituinen lenkki, jonka voi kulkea kävellen, pyöräillen tai leppoisasti katujunalla matkustaen. Katujuna liikennöi ympäri Lentolaa ja kuljettaa tapahtumakävijöitä maksutta tapahtuman pääpäivinä perjantaina ja lauantaina. Väliaikaiselle pysäköintikentälle voi jättää auton ja hypätä vaivattomasti junan kyytiin. Tästä ostosreissusta perheen pienimmätkin varmasti nauttivat! Katujunan kyytiin voi nousta kaikilta katujunan pysäkeiltä reitin varrelta.

Neljä päivää täynnä ohjelmaa ja ostettavaa

Tapahtumaan on suunnitteilla runsaasti ohjelmaa ympäri Lentolan aluetta. Ajoneuvojen ystäville on tarjolla Vehoniemen Automuseon, Tampereen Seudun Mobilistit ry:n ja FHRA:n järjestämä Lentola Cruising. Yritykset järjestävät monipuolista ohjelmaa tiloissaan, joten kannattaakin varata tarpeeksi aikaa kiertelyyn. Ohjelmaa, esiintyjiä ja huipputarjouksia on tarjolla koko Kauppakarnevaalin ajan jokaisena neljänä päivänä. Koko Lentola sykkii karnevaalitunnelmissa!

Poppamiehellä vietetään grillikauden avajaisia ohjelman, grillailun ja suositun Garage salen merkeissä, Tam-Silkillä järjestetään suosioon noussut Tam-Silk Fest, Prisma täyttyy monenlaisesta mukavasta menosta, Pirkan Kirpputorikeskuksella riemuitaan karkkisateessa, osa yrityksistä viettää myös avajaisiaan juhlatunnelmissa. Ostosten lomassa pääsee tutustumaan alueen yritysten uutuuksiin ja palveluihin tuote-esittelyissä, nauttimaan musiikista, maistelemaan herkkuja, kysymään asiantuntijoilta neuvoa, sekä poimimaan parhaat vinkit eri alojen näytöksissä ja esityksissä. Lapsille ja lapsenmielisille on luvassa paljon hauskaa tekemistä ja näkemistä. Tarkka ohjelma julkaistaan Lentolan Kauppakarnevaalin somekanavissa ja Kauppakarnevaalilehdessä kevään aikana.

Kauppakarnevaali sai alkunsa innostuksesta ja tapahtumankaipuusta

Lentolan alueelle on toivottu jo pitkään tapahtumia, joten Lentolan Kauppakarnevaali on kovasti odotettu ja toivottu tapahtuma. Business Kangasala Oy toteutti loppuvuonna 2021 selvitystyön, jossa selvitettiin alueen toimijoiden kiinnostusta lähteä tekemään yhdessä suurta kaupallista aluetapahtumaa. Vastaanotto oli innostunut ja selvä merkki, että koronarajoitusten hellittyä tällaiselle tapahtumalle on kysyntää ja kaipuuta, joten tapahtuma päätettiin järjestää yhdessä alueen yritysten kanssa.

“Tapahtumalla halutaan tuoda erilaisia yrityksiä tutuksi niin paikallisille ja lähikuntien asukkaille, kuin myös kesäasukkaille ja matkailijoille. Lentolan Kauppakarnevaali on tapahtuma, jonne kannattaa tulla kauempaakin hyvien tarjousten ja hauskan ohjelman perässä”, tapahtuman projektipäällikkö Tiia Ennala kertoo.

“Ajankohtana toukokuu on ihanteellinen suurelle ostostapahtumalle, sillä juuri toukokuun lopulla mökkiläiset palaavat mökille ja tekevät hankintaostoksia, toukokuun vaihteessa vietetään valmistujaisia ja kesäjuhlat kolkuttelevat ovella lahja,- muoti- ja kauneusostoksille kutsuen. Kesälomat, terassi- ja grillikauden hankinnat häämöttävät, sekä puutarha-, sisustus-, ja remontointikauppa käy kuumana. Kauppakarnevaaliin kannattaakin keskittää kaikki kevään hankinnat ja ostokset, lyömättömät tarjoukset pitävät huolen hyvin käytetyistä euroista”, Ennala vinkkaa.

Tarkka ohjelma, lukuisat huipputarjoukset ja aluekartta julkaistaan tapahtuman omassa Kauppakarnevaalilehdessä, joka jaetaan 25 000 kpl levikkinä Kangasalan ja lähialueiden talouksiin, sekä jakopisteisiin lähialueen isoimpiin kauppakeskittymiin. Kaikki tarjoukset ja ohjelma sekä upeat arvonnat ja kilpailut julkaistaan myös Lentolan Kauppakarnevaalin somekanavissa.

Tapahtumassa mukana olevat yritykset:

Autohuolto Tervan Veljekset, Byggmax, Hesburger, HRK Hämeen rakennuskone, Kangasalan rengas-AT, Kangasalan Sanomat, Kangasalan kaupunki-info, Lentolan Padel ja liikunta, Liikuntakeskus FUN, LähiTapiola Pirkanmaa, Pancho Villa Lentola, Pihlajalinna, Pirkan Kirpputorikeskus, Pirkanmaan Kierrätyskeskus, Plus Katsastus, Poppamies, Prisma, Prisma parturi-kampaamo, Subway Lentola, Suoraman Apteekki, Tam-Silk, Tampereen nahkaputiikki Kangasalan Suutari, TeeKoo Autotalot, Tokmanni ja Vehoniemen Laattamyymälä. Lista täydentyy kevään aikana ilmoittautumisten mukaan.

Somekanavat ja nettisivu:



Facebook: www.facebook.com/lentolankauppakarnevaali

Instagram: www.instagram.com/lentolankauppakarnevaali

Aihetunnisteet: #ilovelentola #lentolankauppakarnevaali

Nettisivut: www.lentolankauppakarnevaali.com

