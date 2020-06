Uusi toimitusjohtaja Thomas Söderholm tuo vahvaa kansainvälistä kokemusta Enervent Zehnderiin

Enervent Zehnder

Enervent Zehnder Oy on valmistanut korkealaatuisia ilmanvaihtolaitteita Suomessa yli 30 vuoden ajan. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 noin 10 miljoonaa euroa ja sen päämarkkinoihin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi ja Norja. Enervent Zehnder Oy työllistää noin 50 henkilöä Porvoon tehtaallaan sekä myyntiorganisaatiossaan päämarkkinoilla. Vuodesta 2018 lähtien yhtiö on kuulunut sveitsiläiseen Zehnder Group -konserniin, joka on Euroopan johtavia ilmanvaihtotekniikan yrityksiä. www.enervent.com

Zehnder Group

Maailmanlaajuisesti toimiva Zehnder Group parantaa elämänlaatua tarjoamalla erinomaisia sisäilmaratkaisuja. Se kehittää ja valmistaa tuotteitaan 14 omassa tehtaassaan. Zehnder Groupin myyntitoiminta yli 70 maassa tapahtuu paikallisten myyntiyhtiöiden ja edustustojen kautta.

Zehnder valmistaa energiatehokkaita ja tyylikkäästi muotoiltuja tuotteita ja järjestelmiä lämmitykseen ja jäähdytykseen, sisätilojen ilmanvaihtoon ja sisäilman puhdistukseen. Konserni on tuotemerkeillään Zehnder, Runtal, Acova, Bisque, Greenwood, Paul ja Core markkina- ja teknologiajohtaja omilla liiketoiminta-alueillaan.

Zehnder Groupin pääkonttori on ollut Sveitsin Gränichenissa vuodesta 1895 lähtien. Konserni työllistää yli 3000 henkilöä maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli 644 miljoonaa euroa vuonna 2019. Se on listattu SIX Swiss Exchange -pörssissä. Noteeraamattomat B-osakkeet ovat Zehnderin perheen ja sen lähipiirin hallussa. www.zehndergroup.com