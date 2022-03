Uusi tutkimus: Ravintolapalveluiden käyttö on kasvanut pääkaupunkiseudulla korona-aikana

Tutkimus kertoo, että keskimäärin ravintolakäyntejä on ollut 3,1 viimeisen kahden viikon aikana. Useimmiten ravintoloissa käyvät 35–44-vuotiaat ja johtavassa asemassa olevat.

Ravintolakäyntien tiheyteen ovat vaikuttaneet alkuvuoden koronapandemia sekä siihen liittyvät ravintoloiden asiakaspaikkamäärien, aukiolo- ja anniskeluaikojen sekä matkustuksen rajoitukset.

Myös etätyö- ja etäopiskelusuositukset ovat vaikuttaneet siihen, miten usein ravintoloissa käydään.

Pääkaupunkiseudulla suositaan ruokaravintoloita, kahviloita ja etnisiä ravintoloita

Suosituimpia ravintolakonsepteja pääkaupunkilaisten keskuudessa ovat tavalliset ruokaravintolat (60 %), etniset ravintolat (52 %) sekä kahvilat (45 %). Pikaruokapaikkoja suosii noin joka kolmas (33 %).

Kahviloiden asiakkaina korostuvat naiset, 15–24-vuotiaat ja opiskelijat. Pikaruokapaikkoja suosivat erityisesti nuoret, työväestö sekä perus- ja ammattikoulun käyneet. Pääkaupunkilaisista joka kymmenes käyttää kaupan ravintoloita.

Itse ravintolasta noudetun take away -ruoan tilaaminen on yleistä pääkaupunkilaisten keskuudessa. Jopa 83 % pääkaupunkilaista on vähintäänkin kokeillut palvelua.

Vähintään kerran viikossa take away -palvelua käyttää noin joka kymmenes. Useimmiten take away -ruokaa hakevat 15–34-vuotiaat miehet ja opiskelijat sekä katuruokaa suosivat.

Kuljetettua ruokaa kotiin tai työpaikalle tilataan myös yleisesti. Pääkaupunkilaisista 73 % on vähintään kokeillut kuljetettua ravintolaruokapalvelua.

Useimmiten kuljetettua ruokaa tilaavat miehet, 25–34-vuotiaat, opiskelijat, lapsiperheet, pizzerioita suosivat sekä usein ravintoloissa käyvät henkilöt.

Ravintoloissa käynti suosittua, konseptit monipuolistuvat

Kaikkiaan ulkona syömisen ja ruoan tilaamisen volyymi on kasvanut korona-aikana. Se on johtanut take away -menujen sekä tilaus- ja online-ratkaisujen nopeaan tuotekehitykseen.

Etnisten ravintoloiden tulo markkinoille on vauhdittunut. Keittiökonseptit ovat monipuolistuneet entisestään ja ravintolakulttuurimme on pääkaupunkiseudulla, varsinkin Helsingin keskustan ulkopuolella, rikastunut.

Pikaruoka-, lounas- ja casual-ravintoloiden raja-aidat ovat edelleen liudentuneet.

Ravintolapalveluiden käyttö pääkaupunkiseudulla korona-aikana -kyselyn toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu omasta toimeksiannostaan. Kyselyyn vastasi 502 pääkaupunkilaista, jotka olivat iältään 15–74-vuotiaita. Tiedonkeruu tehtiin 28.1.–9.2.2022. Raportti kyselytutkimuksesta on tiedotteen liitteenä.