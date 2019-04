Uusi tutkimus vahvistaa: ARA-asuntojen kautta julkista tukea valuu keski- ja hyvätuloisille 

Miten välttää siivouslasku vuokrasuhteen päätyttyä? Viisi vinkkiä vuokra-asunnon loppusiivoukseen 29.3.2019 08:00:00 EET | Tiedote

Hyvin tehty loppusiivous on onnistunut päätös vuokrasuhteelle. Kun asunto on tyhjennetty ja siivottu asianmukaisesti, on lopputarkastus helppo tehdä eikä vuokranantajan tarvitse vähentää siivouskuluja vuokralaisen maksamasta vakuudesta. Suomen Vuokranantajat ry. kokosi vinkit vuokra-asunnon onnistuneeseen loppusiivoukseen. Vinkeissä on huomioitu myös taloyhtiön ja asunnon omistajan välisen vastuunjaon tuoreet muutokset.