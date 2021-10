Uusi työkalu auttaa houkuttelemaan työnhakijoita eri taustoista – asiasta päätti työnhakupalvelun johtajaksi hypännyt 16-vuotias Vilma

16-vuotias Vilma Hoviniemi hyppäsi Duunitorin toimitusjohtajan Thomas Grönholmin saappaisiin 7. lokakuuta. #GirlsTakeover-valtaus oli osa lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tempausta, joka nostaa esiin maailman tyttöjen kohtaaman syrjinnän ja heidän valtavan potentiaalinsa.

Hoviniemi on valkeakoskelainen lukiolainen, joka vaikuttaa yhteiskuntaan Planin lastenhallituksessa, nuorisovaltuustossa ja oppilaskunnassa. Työnhakupalvelun johdossa hän halusi lisätä työnhaun ja työelämän tasa-arvoa.

Yksi ongelma on, että moni ala ja organisaatio on homogeeninen eikä vedä puoleensa ihmisiä monenlaisista taustoista.

”Monimuotoisuutta pitää lisätä, ja muutos lähtee rekrytoinnista: siitä, millaisia ihmisiä houkutellaan ja saadaan”, Hoviniemi linjaa.

Mikä monimuotoisuuslupaus?

Duunitori ja Hoviniemi ovat kehittäneet uuden ominaisuuden työpaikkailmoituksiin. Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista työpaikkailmoituksessa, että organisaatio arvostaa henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustaa ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimeen työtehtävään.

Työterveyslaitos (TTL) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat pilotoineet työpaikkailmoitusten monimuotoisuuslauseketta Moninaisesti parempi -hankkeessaan.

Duunitori ja Hoviniemi muotoilivat lupauksen TTL:n ja THL:n esimerkin pohjalta yhdessä rekrytoinnin asiantuntijoiden ja Planin tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa. Näin Duunitorille tuleva monimuotoisuuslupaus kuuluu:

Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia.

Loppusyksystä kaikki työnantajat, jotka jättävät työpaikkailmoituksen Duunitorille, voivat lisätä ilmoituksiinsa monimuotoisuuslupauksen. Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu, jolla on tälläkin hetkellä avoinna yli 40 000 työpaikkailmoitusta ja yli puoli miljoonaa viikkokävijää. Työnantajien lupauksille on siis tarjolla kookas yleisö.

Duunitorin ja Hoviniemen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri joukko suomalaisia työnantajia sitoutuu kehittämään monimuotoisuutta ja yhtenä keinona lisää työpaikkailmoituksiinsa monimuotoisuuslupauksen. Ensimmäisenä mukaan onkin lähtenyt merkittävä suomalaisyritys, joka julkistetaan pian.

Miksi monimuotoisuuslupaus on tarpeen?

Monimuotoisuuden edistäminen hyödyttää yksilöitä, työnantajia ja koko yhteiskuntaa. Kun turhat rajoitteet ja ennakkoluulot väistyvät, ihmisten on helpompi toteuttaa unelmiaan, työnantajat löytävät osaajia paremmin, yritykset menestyvät ja yhteiskunnan yhdenvertaisuus lisääntyy.

”Monimuotoiset tiimit pystyvät huomioimaan erilaisia näkökulmia, ratkaisemaan erilaisia ongelmia ja ottamaan paremmin huomioon erilaisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kuluttajien tarpeet”, Hoviniemi kertoo.

Työyhteisön monimuotoisuus ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan työnantajan on satsattava myös inklusiivisuuteen.

”Se, että on mukana ihmisiä erilaisista taustoista ja lähtökohdista ei takaa menestystä. Kaikkien on koettava olonsa kuulluksi, ja heitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun jokainen kohdataan yksilönä. Kaikkien osaamista ja panosta tulee arvostaa.”

Eikä pelkkä lupaaminen ole tarpeeksi, vaan työnantajien on tehtävä tekoja yhdenvertaisuuden eteen niin rekrytoinnissa kuin työyhteisön sisälläkin. Muutos ei tapahdu hetkessä, eikä monimuotoisuuslupauksen käyttöön ottavan työnantajan tarvitse vielä olla valmis matkallaan. Tärkeintä on aito pyrkimys kehittää organisaatiota.

”Pelkän lupaamisen sijasta työnantajien pitää aidosti sitoutua monimuotoisuuden edistämiseen. Se ei voi jäädä sanahelinäksi, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja”, Hovieniemi sanoo.

Monimuotoisuuslupaus on yksi työkalu muiden joukossa. TTL on koostanut ohjeet siihen, miten monimuotoisuutta voi edistää rekrytoinnissa. Muun muassa kielitaitovaatimusten uudelleenarviointi ja anonyymi rekrytointi auttavat houkuttelemaan ja työllistämään osaajia erilaisista taustoista.