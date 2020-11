Uusi Varkauden Prisma on avattu

Asiakasomistajien palvelut paranivat kertaheitolla, kun uusi Prisma tänään avattiin Varkaudessa. Uusi Prisma on edeltäjäänsä huomattavasti suurempi. Prisman kokonaispinta-ala tulee olemaan yhteensä 12 500 neliötä. Valikoima kasvaa 7 000 tuotteella ja siihen kuuluu yli 22 000 tuotetta.

- Uuden Prisman rakentaminen on iso investointi Varkauden alueen palveluihin ja se on myös alueen asiakasomistajien paljon toivoma uudistus. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja se palvelee asiakasomistajiamme pitkälle tulevaisuuteen. Valikoima kasvoi erityisesti käyttötavaran osalta. Valikoimassa on huomioitu asiakkaiden toiveita, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Palvelutiski on uudessa Prismassa nykyaikainen Ruokatori ja kasvoi valikoimaltaan huomattavasti. Erityisesti hedelmä- ja vihannesosastolla tuotteiden esillepanoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös palvelutuotteet lisääntyivät, sillä myymälän leipäosaston yhteydessä uusi Fazerin jauholeipomo ja Sushi-piste. Uudessa Prismassa on myös entistä paremmat S-pankin palvelut.

Asioinnin helppous korostuu hyvin uudessa Prismassa. Asioinnin helppous alkaa jo tilavalta parkkipaikalta ja jatkuu myymälän leveillä käytävillä ja itsepalvelukassoilla. Helppoutta arvostaville uuteen Prismassa on myös Kauppakassi-palvelu kotiinkuljetus- ja noutopalveluineen. Palvelua on kuitenkin sitä haluaville saatavilla, sillä Varkauden uusi Prisma tulee työllistää noin 100 palvelualan ammattilaista. Lapsiperheitä ajatellen Prismassa on myös lasten leikkipaikka ja nykyaikaiset lastenhoitotilat.

Prisman yhteydessä asiakasomistajia palvelee myös Presso kahvila ja PizzaBuffa. Presso on vieraanvarainen ja viihtyisä kahvila, joka tarjoaa parhaimman kahvihetken sekä tuoreita paikan päällä valmistettuja makeita ja suolaisia leivonnaisia. PizzaBuffa on koko perheen suosikki, josta saa takuutuoreet ja mehevät pizzat. Runsas ja monipuolinen salaattibuffet sekä noutopöytä palvelee joka päivä lounasajasta aina iltaan saakka.

Lue lisää energiatehokkaasta Varkauden Prismasta osoitteesta peeassa.fi.