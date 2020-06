Uusi verkkosivusto paremman sisäilman puolesta

Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmä on julkaissut uuden Parempi sisäilma -verkkosivuston työpaikkojen tueksi sisäilma-asioiden käsittelyyn. Sivusto kokoaa hyvät käytännöt ohjeiksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöille.

Parempi sisäilma -sivusto on kehitetty yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työelämälähtöisesti. Tavoitteena on tarjota käytännönläheistä tietoa ja helppo pääsy tiedon äärelle. Erilaisia sisäilma-asioihin keskittyviä tiedonlähteitä on ollut ennenkin olemassa, mutta tämä uusi sivusto pyrkii vastaamaan lukijan kysymyksiin ja auttamaan vaikean asian alkuun.

- Sivustolta löytyvien tarkistuslistojen avulla työntekijä, esimies, työnantaja, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö pääsevät kiinni sisäilmahaittojen ennalta ehkäisyyn tai mahdollisen sisäilmaongelman ratkaisemisen alkuun. Sivustolle on linkitetty muita tiedonlähteitä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Työryhmä on julkaissut jo aiemmin mallin sisäilma-asioiden käsittelyyn työpaikalla, kertoo asiantuntija Miia Puukka Työturvallisuuskeskuksesta.

Ennakoidaan ja toimitaan yhteistoimin

- Työyhteisön ja henkilöstön näkökulmasta Parempi sisäilma -sivuston valtteja ovat varhainen asioihin tarttuminen ja yhteistoiminnallisuuden tärkeydestä muistuttaminen, kertoo Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmän varapuheenjohtaja, työelämäasiantuntija Tuula Haavasoja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä.

Kun asiat saadaan hoidettua kuntoon jo ennen kuin haitta muuttuu ongelmaksi, voitetaan paitsi aikaa, myös estetään turhien pelkojen leviäminen työyhteisössä. Samasta syystä työsuojelun yhteistoiminta tulee kytkeä heti mukaan. Selvittelyyn ja korjaamiseen kuluu usein paljon aikaa, jolloin tiedon puute kylvää helposti epäluottamusta. Avoimuus asioiden käsittelyssä kannattaa - myös sen kertominen, ettei kaikkea vielä tiedetä eikä osata.

Jokainen tarkastelee asioita oman tehtävänsä näkökulmasta, ja muistilistan muotoon kirjatut tehtävät selkeyttävät toimijoiden erilaisia vastuita ja toimintaoikeuksia. Oman tehtävälistan lisäksi myös muiden näkökulmien tarkastelusta voi olla hyötyä. Yhteistyö paranee, kun ymmärrys toisten rooleista selkeytyy.

Työntekijän terveyden näkökulma on keskusteluttanut paljon sivuston valmisteluvaiheessa. Miten työntekijä saa ajoissa riittävää apua, jotta oireilu ei pahene eikä sairastuta? Vastaus löytyy ongelman varhaisesta tunnistamisesta ja työterveysyhteistyöstä. Oireilun selvittelyssä pitää yhdistää tieto työolosuhteista ja työterveyshuollon osaaminen.Sisäilmaan liittyvä oireilu pitää oppia tunnistamaan ja ryhtyä toimiin, kun vaihtoehtoja on vielä jäljellä. Tämä tiedetään vaikeaksi: kaikki oireilu ei johdu sisäilmasta, eivätkä kaikki sisäilmaongelmat ole hometta.

Työnantajilla on suuri vastuu työpaikan sisäilman hallinnasta

Sisäilma-asioista löytyy paljon tietoa, mutta näiden asioiden yhteistoiminnallisesta käsittelystä vain vähän. Parempi sisäilma -sivusto on koottu juuri tältä pohjalta. Se ohjaa kaikkia työyhteisön osapuolia toimimaan yhdessä paremman sisäilman puolesta.

Työnantajia velvoittaa työturvallisuuslaki ja muu lainsäädäntö. Työnantajan tulee ottaa vakavasti sisäilmaan liittyvät havainnot, oireilu tai huoli. Heikko sisäilmatilanne tulee ottaa nopeasti hallintaan, ettei ongelma lähde kasvamaan ja muuttumaan toisenlaiseksi ihmisten puheissa. Hyvällä etukäteissuunnittelulla, erilaisilla toimintamalleilla ja –ohjeilla sekä monipuolisella osaamisella voidaan ehkäistä sisäilmahaittojen syntymistä.

Sivusto tarjoaa työnantajille, esimiehille ja työsuojelupäälliköille eväitä, miten toimitaan ennaltaehkäisevästi, oppimalla ja kehittämällä yhteisiä toimintatapoja työturvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Viestinnällä on keskeinen merkitys sisäilma-asioiden hallinnan tukemiseen. Sivusto tarjoaa eri toimijoille hyviä vinkkejä viestimiseen.

- Parempi sisäilma -sivusto on helppokäyttöinen ja selkeä. Se tarjoaa eri rooleissa toimiville selkeitä ohjeita ja neuvoja sisäilma-asioiden edistämiseen ja tukemiseen. Suosittelemme lämpimästi tutustumista tähän sivustoon, kehoittaa Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmän puheenjohtaja, työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen Kuntatyönantajat KT:sta.

Tutustu Parempi sisäilma -sivustoon

