Uusi yhteistoimintalaki lausuntokierrokselle – henkilöstöedustuksen soveltamisraja yhä liian korkea

Akava: Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutunut – erityistoimia tarvitaan 25.9.2020 07:00:02 EEST | Tiedote

Akava Works -lomautuskatsaus osoittaa, että työttömien määrä on kasvanut vastavalmistuneiden joukossa koronakriisin aikana muutamalla tuhannella. Kokoaikaisesti lomautettuna olevien määrä on laskenut vastavalmistuneiden joukossa kevään luvuista myös korkeakoulutetuilla, mutta heitä on kuitenkin yhä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi finanssikriisin aikaan.