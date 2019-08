Uusi yhteistyösopimus - Lahti Energia digitalisoi palveluitaan Digitan valtakunnallisella IoT-verkolla

Lahti Energia on ottanut käyttöön Digitan maanlaajuisen IoT-verkon. Verkkoa käytetään muun muassa asiakkaiden kiinteistöjen olosuhteiden ja energiankulutuksen optimointiin sekä kaukolämmön toimitusvarmuuden parantamiseen.

Lahti Energia Oy ja Digita Oy ovat sopineet LoRaWAN-teknologiaan perustuvan Iot-verkon käytöstä. Verkkoa hyödynnetään Lahti Energian uudessa, syksyllä julkaistavassa Reiot-palvelussa, jolla mitataan ja optimoidaan kiinteistöjen olosuhteita ja energiankulutusta.

- Verkon laajuus ja luotettavuus ovat meille tärkeitä tekijöitä. Digitan IoT-verkon ansiosta voimme kehittää palveluitamme monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Verkon rakentaminen ja ylläpito vaativat Digitan edistyksellistä eritysosaamista, Lahti Energian myynti- ja kehityspäällikkö Juha-Pekka Moisio kertoo.

Digitan kattavan IoT-verkon avulla voidaan parantaa myös lämmön toimitusvarmuutta. Verkko mahdollistaa kaukolämpöverkon jatkuvan seurannan ja mittaamisen, jolla voidaan ennakoida häiriöiden syntymistä ja vähentää esimerkiksi kaukolämpövuotojen määrää entisestään.

Digita ja Lahti Energia ovat edelläkävijöitä

Digitalla on Lahdessa tiheä ja vikoja hyvin sietävä verkko, jolla voidaan siirtää tietoa haastavistakin kohteista. Laitteet, järjestelmät ja palvelut kommunikoivat keskenään langattomasti.

- Lahti Energia on innovatiivinen edelläkävijä. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme tarjota valtakunnallisen LoRaWAN-verkkomme ja sen ekosysteemin uuden liiketoiminnan kehittämiseen. IoT-verkko ja Digitan vahva radioverkko-osaaminen mahdollistavat Lahti Energialle luotettavan ja kustannustehokkaan tiedonsiirron eri kohteisiin asennetuista antureista. Lahti Energian on mahdollista keskittyä ydinpalveluihinsa, kun Digita vastaa verkosta, toteaa Digitan IoT-liiketoiminnan myyntijohtaja Mika Flinck.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Moisio

myynti- ja kehityspäällikkö

Lahti Energia Oy

p. 050 3977 343, juha-pekka-moisio@lahtienergia.fi

Mika Flinck

IoT-liiketoiminnan myyntijohtaja

Digita Oy

044 231 8030, mika.flinck@digita.fi

Lahti Energia Oy on vuonna 1907 perustettu monipuolinen energiakonserni, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiin teknologioihin. Tuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja -jäähdytys, maakaasu sekä muut energian tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut. Olemme teollisuuden energiapalvelukumppani ja toimitamme energiaa kokonaispalveluna useille suurille teollisuusasiakkaille. www.lahtienergia.fi

Digita on vakaa kotimainen toimija, jolla on esineiden internetiä eli IoT:ta varten valmis infrastruktuuri tarjolla palvelualustaksi kumppaneidensa ratkaisuille. Digita hyödyntää verkon rakentamisessa omia korkeita radio- ja tv-mastojaan. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus rakentaa verkkoa kattamaan 600 tukiasemaa sekä usealla sadalla pikosolutukiasemilla ja laajentaa verkkoa asiakastarpeiden mukaan. www.digita.fi