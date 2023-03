Uusi yökerho Las Palmas avautuu Kotkan Seurahuoneelle

Las Palmas on Kotkan Seurahuoneen uusin menomesta, joka tarjoaa helpotuksen vipattavaan tanssijalkaan ja matkakuumeeseen. Seurahuoneella juhlijoita viihdyttäneet Amarillon Yö sekä Honey Bar & Dance uudistuvat rennon välittömäksi Las Palmasiksi. Las Palmas on kaupungin helteisin yökerho, jossa lauletaan, tanssitaan ja nautitaan baarien antimista!

Yökerho jakautuu kahteen kerrokseen. Alakerran Las Palmas on avoinna keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin. Yläkerran Las Palmas Retro perjantaista sunnuntaihin. Molemmissa kerroksissa on tanssilattioita ja karaoke. Aikuiseen makuun suunnitellun Las Palmas Retron ikäraja on 24 vuotta, ja alakerran Las Palmasiin ovat tervetulleet kaikki 18 vuotta täyttäneet lauantaita lukuun ottamatta, jolloin ikäraja on 20 vuotta.

- Kotkasta ja Seurahuoneelta on mielestämme puuttunut monipuolinen, niin nuoreen kuin aikuiseen makuun sopiva yökerho. Las Palmas vastaa tähän kysyntään. Meille on kukin tervetullut viihtymään omalla tyylillään – yhdessä tai erikseen, sanoo hotellinjohtaja Olli Järvinen.

Amarillo jatkaa edelleen toimintaansa tutulla paikallaan ja tutuin aukioloajoin maukkaan ruoan ja raikkaiden juomien parissa.

Las Palmasin avajaisia juhlitaan 31.3.2023.



Las Palmas

lauantaisin K-20, muina päivinä K-18

Avoinna ke, pe ja la.

Las Palmas Retro

K-24

Avoinna perjantaista sunnuntaihin.