Uusia linja-autovuoroja käynnistyy reitillä Kalajoki-Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki kesäkuussa 2023

Uudet vuorot korvaavat tähän asti koulujen loma-aikoina ja lauantaisin ajetun Kalajoki-Oulainen-liikenteen sekä sunnuntaisin ajetun Kalajoki-Oulainen-Ylivieska-liikenteen. Vuoroissa on ollut vähän matkustajia, eivätkä vuorojen vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen ole olleet toimivia.

Uusilla vuoroilla luodaan vaihtoyhteyksiä valtatien 4 linja-autoliikenteeseen Kärsämäellä sekä parannetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan poikittaista linja-autoliikennettä. Matka-ajat erityisesti Jyväskylän suuntaan lyhentyvät muutosten myötä. Lisäksi vuoroilla on vaihtoyhteyksiä valtatien 8 linja-autoliikenteeseen Kalajoella sekä junaliikenteeseen Oulaisissa. Vaikka osa nykyisistä vuoroista lakkaa, asiointimahdollisuus Merijärveltä Oulaisiin säilyy.

Vuorojen keskeisimpiä pysähdyspaikkoja ovat Kalajoen linja-autoasema, Merijärven keskuspysäkki, Oulaisten linja-autoasema, Haapaveden keskuspysäkki sekä Kärsämäen liikekeskus. Vaihtopaikkoina kaukoliikenteeseen ovat Kalajoella Shellin pysäkki, Oulaisissa linja-autoasema sekä Kärsämäellä Keskuskadun pysäkit.

Uudet vuorot ajetaan koulujen loma-aikoina maanantaista perjantaihin sekä ympäri vuoden lauantaisin ja sunnuntaisin. Sunnuntaivuorot ajetaan peräkkäisistä pyhäpäivistä vain viimeisenä, eikä yksittäisinä arkipyhinä.

Arkipäivisin koulujen loma-aikoina ja lauantaisin ajettavat vuorot

Vuoro Kalajoelta lähtee klo 12.25 ja saapuu Kärsämäelle klo 14.45. Kalajoelta lähdettäessä vuorolle voi vaihtaa Kokkolasta klo 12.20 saapuvalta linja-autolta. Matkan varrella Oulaisissa vuorolta on vaihtoyhteys Ouluun klo 13.25 lähtevään junaan. Kärsämäelle saavuttaessa vuorolta on vaihtoyhteys Ouluun ja Rovaniemelle klo 14.55 sekä Jyväskylään ja Helsinkiin klo 15.10 lähteviin linja-autoihin.

Vuoro Kärsämäeltä lähtee klo 15.15 ja saapuu Kalajoelle klo 17.15. Kärsämäeltä lähdettäessä vuorolle voi vaihtaa Jyväskylästä ja Helsingistä klo 14.55 sekä Oulusta klo 15.10 saapuvilta linja-autoilta. Matkan varrella Oulaisissa vuorolle on vaihtoyhteys Oulusta arkipäivisin klo 15.05 saapuvalta linja-autolta. Kalajoelle saavuttaessa vuorolta on vaihtoyhteys Ouluun klo 17.40 ja Kokkolaan klo 18.30 lähteviin linja-autoihin.

Sunnuntaisin ajettavat vuorot

Vuoro Kalajoelta lähtee klo 15.00 ja saapuu Kärsämäelle klo 17.00. Matkan varrella Oulaisissa vuorolta on vaihtoyhteys Helsinkiin klo 17.07 lähtevään junaan. Kärsämäelle saavuttaessa vuorolta on vaihtoyhteys Jyväskylään ja Helsinkiin klo 17.10 sekä Ouluun klo 17.55 lähteviin linja-autoihin.

Vuoro Kärsämäeltä lähtee klo 18.00 ja saapuu Kalajoelle klo 20.00. Kärsämäeltä lähdettäessä vuorolle voi vaihtaa Oulusta klo 17.10 sekä Jyväskylästä ja Helsingistä klo 17.55 saapuvilta linja-autoilta. Matkan varrella Oulaisissa vuorolle on vaihtoyhteys Helsingistä klo 18.45 saapuvalta junalta. Kalajoelle saavuttaessa vuorolta on vaihtoyhteys Ouluun klo 20.10 lähtevään linja-autoon.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita reitillä Kalajoki-Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki ajettaviin linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Verkosta kertalippuja on saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Säännöllisesti matkustavan kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua halvempaa. Sarjalipun hinta perustuu matkan pituuteen. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.

Lipputuotteita juniin sekä junien aikatauluja on saatavilla mm. VR:n verkkosivuilta. Lipputuotteita kaukoliikenteen linja-autoihin on saatavilla mm. Matkahuollon aikatauluhausta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä mahdollisesti liikennöitsijöiden omista verkkokaupoista. Kaukoliikenteen linja-autojen aikatauluja on saatavilla lisäksi mm. Matkahuollon reittioppaasta ja liikennöitsijöiden verkkosivuilta.