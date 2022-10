Uutelan kaivoksen laajentamista koskeva tarkkailuohjelmaesitys on nähtävillä

Elementis Minerals on toimittanut Uutelan kaivoksen laajentamisen alkuvaihetta koskevan tarkkailuohjelmaesityksen Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, joka on otettu käyttöön 2006 ja sijaitsee Sotkamon kunnassa. Kaivoksessa louhittavaa malmia käsitellään Elementis Mineralsin tehtaalla Sotkamossa.

Toiminnan laajentamiseen on saatu ympäristölupa keväällä 2022, johon tarkkailuvelvoite perustuu. Tällä hetkellä toiminta on aloitettu vanhan kaivospiirin alueella olevan sivukivialueen laajentamisella.

Tarkkailusuunnitelma on laadittu tilanteelle, jossa käytössä on vanha vesienjohtamisreitti, eikä toiminta vielä ulotu kaivospiirin laajennusosalle. Tarkkailuohjelmaa päivitetään uudelleen, kun toimintaa ollaan ulottamassa myös kaivospiirin laajennusosalle ja kun, uusien vesienkäsittelyrakenteiden rakentaminen on ajankohtaista. Silloin kaivosvesien purkureitti tulee muuttumaan siten, että vedet johdetaan Myllypuron kautta Jormasjärven Mustinlahteen. Nykyisessä tilanteessa kaivosvedet ohjataan Kohisevanpuroon.

Ympäristölupapäätöksessä myönnetty lupa poiketa kadmiumin ympäristönlaatunormeista määrätyllä sekoittumisvyöhykkeellä ei tule vielä sovellettavaksi, sillä sekoittumisvyöhyke on määritetty uudelle purkureitille.

Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu käyttö- ja päästötarkkailu, vaikutustarkkailu, kalataloustarkkailu sekä tulosten toimittaminen ja raportointi niiltä osin, kuin niitä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa aiemmasta laajentamistöiden seurauksena.

Tarkkailuohjelmasta kuuleminen

Kainuun ja Lapin ELY-keskukset ovat lähettäneet lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja osakaskunnalle. Tarkkailusuunnitelma ja sitä koskeva kuulutus on nähtävillä muistutusten ja mielipiteiden esittämistä varten 14.10.2022 – 21.11.2022 ELY-keskusten verkkosivujen Kuulutukset ja ilmoitukset -osiossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Kuulutukset-sivulla Alueellista tietoa -alasvetovalikosta Kainuu tai Lappi).

Asiakirjoihin voi tutustua myös Sotkamon kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/

Tarkkailusuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa muistutuksia kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ja Lapin ELY-keskuksiin 21.11.2022 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi / kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Muistutuksiin ja mielipiteisiin pyydetään merkitsemään diaarinumerot KAIELY/109/2016 ja LAPELY/1693/2019.