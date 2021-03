Uutta asfalttiteiden paikkausmenetelmää pilotoidaan Keski-Suomessa

Miehinkäiselle rakennetaan uusi pohjapato 23.2.2021 10:29:01 EET | Tiedote

Uuraisten Miehinkäinen on Höytiän ja Kotaperän välimaastossa sijaitseva melko laajalti soistunut linnustollisesti arvokas lampi, joka on osa Oksalan Isosuon - Miehinkäisensuon Natura 2000 -kohdetta. Hydrologia LIFE -hankkeessa rakennetaan Miehinkäisen laskupuroon uusi pohjapato. Toimenpiteellä saadaan Miehinkäisen alinta vedenpintaa nostetuksi 32 cm. Laskupurossa on jo nykyään pohjapato, mutta se vuotaa.