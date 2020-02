Uutta tietoa vuokramarkkinoista: vakuuden pidättäminen ja vuokrien korottaminen luultua harvinaisempaa

Asuntosijoittaminen on Suomen tasa-arvoisin sijoitusmuoto 28.1.2020 09:07:12 EET | Tiedote

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja 2020 -kyselyn mukaan asuntosijoittaminen on Suomen tasa-arvoisin sijoitusmuoto. Kyselyn perusteella asuntosijoittajien sukupuolijakauma menee täysin tasan: 50 prosenttia vuokranantajista on naisia ja 50 prosenttia miehiä. Kyselystä nousee esille, että yksityisiä vuokranantajia on joka puolella Suomea ja he ovat kaikenikäisiä. Vuokranantajakyselyyn vastasi 3150 yksityistä vuokranantajaa, ja se kuvaa kattavasti suomalaisten yksityisten vuokranantajien profiilia ja toimintatapoja.