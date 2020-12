Uuttavuotta juhlitaan Helsingissä etänä huippuartistien seurassa

Koronatilanteen vuoksi Helsingin uuttavuotta ei kokoonnuta viettämään kaupungille, vaan vuoden vaihtumista juhlitaan etänä kotoa käsin. Perinteisen yleisötapahtuman sijaan luvassa on juhlatunnelmaan johdattavaa ohjelmaa kaikenikäisille Helsinki-kanavan ja Ylen välityksellä. Helsingin taivasta valaisevat myös laserit. Päätös kaupungin yhteisistä ilotulituksista tehdään myöhemmin.

Vuoden vaihtumista juhlitaan 31. joulukuuta turvallisesti kotona Helsingin etäuudenvuoden ohjelman ja Suomen eturivin artistien seurassa. Ylen Vuosi vaihtuu 2020 -ohjelmassa Kaupungintalon juhlasali muuttuu uudenvuoden show’n näyttämöksi, kun viime vuosikymmenien ikonisimmat elektronisen musiikin hitit kohtaavat sinfoniaorkesterin voiman säkenöivässä Classical Trancelations -konsertissa.

Illan solisteina nähdään Chisu, Nelli Matula, Redrama, Olavi Uusivirta, MARiANNA, Paleface, Pete Parkkonen, Robin Packalen, Jesse Markin, Tapani Rinne ja Darude. Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Eero Lehtimäki, ja lavalle nousee myös kamarikuoro Ahjo Ensemble. Illan aikana kuullaan uusia orkesterisovituksia tutuista tanssihiteistä Daft Punkista Darudeen. Konsertin ohjelman on kuratoinut Tapio “DJ Orkidea”Hakanen, ja sovituksista vastaavat peli- ja elokuvamusiikin kokeneet nimet Petri Alanko ja Pessi Levanto.

Koko perheen kotibileet innostavat Helsinki-kanavalla

Uudenvuoden ilta käynnistyy perheen pienimmille sopivalla ohjelmalla Helsinki-kanavalla. Unikeon uudenvuoden valvojaiset ovat koko perheen iloiset kotibileet, joissa taiteillaan, tanssitaan ja pelataan bingoa yhdessä ohjelman sankareiden kanssa. Tunnelmaan virittäviä valmisteluita voi tehdä yhdessä verkossa jaettavien ennakko-ohjeiden mukaan. Sanattoman ja kaiken ikäisille sopivan juhlalähetyksen ovat luoneet Skidit Festareista ja muista kekseliäistä lastentapahtumista tunnettu taidekollektiivi Skidit.

Laserteos välittää uudenvuoden viestiä Helsingin taivaalle

Vuoden viimeisten auringonsäteiden painuessa mailleen Helsingin taivaalle syttyvät lasersäteet, jotka morsettavat merkkisarjaa ”2020–2021” kaikkiin ilmansuuntiin Olympiastadionin tornista. Ilkka Paloniemen suunnittelema radiolaserteos Ajan lennätin on koettavissa noin 18 tunnin ajan auringonlaskusta aina seuraavaan aamuun saakka. Myös yleisö voi osallistua teokseen välittämällä toiveitaan tulevalle vuodelle aiheeseen liittyvän radiotaajuuden kautta. Teos on nähtävissä koko Helsingin alueella erityisesti korkeilta ja esteettömiltä paikoilta, joilta on näköyhteys stadionin tornille.

Vuoden vaihteen ilotulituksien osalta Helsingillä on hyviä suunnitelmia, miten kaupungin ilotulitus ja niiden katsominen voitaisiin toteuttaa turvallisesti ja hajautetusti. Tautitilanteen muuttuessa jatkuvasti päätös uudenvuoden ilotulituksen järjestämisestä tehdään vasta myöhemmin.

”Vuoden 2020 päättyessä on poikkeuksellinen tarve irtautua vanhasta ja toivottaa avosylin vastaan parempi, tuleva vuosi. Tämän hetkisessä tilanteessa emme voi kerääntyä väentungoksiin toreille ja puistoihin, joten Helsingin kaupunki halusi etsiä toisenlaisen ratkaisun. Kannustan kaikkia jäämään kotiin, huolehtimaan itsestä ja toisista sekä nauttimaan mahtavasta ohjelmasta matkalla kohti parempaa uuttavuotta”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Classical Trancelations – Helsingin uudenvuoden konsertti ja Vuosi vaihtuu 2020 -lähetys Yle TV1 ja Yle Areena 31.12. klo 22.30–01.

Unikeon uudenvuoden valvojaiset Helsinki-kanavalla 31.12. klo 17.30–18.

Laserteos Ajan lennätin nähtävissä auringonlaskusta auringonnousuun 31.12.–1.1.