UUTUUSKIRJA: KALASTAJAN TÄRPIT – ONNISTU KALASTUKSESSA PAREMMIN

Kotimaan kattavimman kalastusalan median, Kalastajan Kanavan, toimittajat Jyri Kuusisalo ja Anne-Maarit Sepling, ovat koonneet tiiviin tietopaketin kaikille kalastuksesta kiinnostuneille. Kirja antaa runsaasti kalastusvinkkejä kotimaan yleisimpien saaliskalojen, ahvenen, kuhan ja hauen, jallittamiseksi avovesiltä. Käytännön opas sisältää tietoa kalapaikkojen löytämiseen ja konkreettisia neuvoja eri kalastustekniikoihin sekä myös välinevalintoihin. Kirjassa on runsaasti kuvia ja infograafeja, jonka takia opas sopii hyvin myös yhdessä lasten kanssa luettavaksi. Kirjan loppuun on koottu kalastuksen yleisintä terminologiaa, kalastus-suomi-sanastona. Kirjassa toki puidaan myös jokaista kalastajaa askarruttavaa asiaa: Mitä tehdä, kun kala ei syö.

Kalastajan Kanavan Jyri Kuusisalo kertoo: ”Kirjassa käsitellään miten lähteä kalaan, miten varmistaa kalapäivän turvallisuus ja mitä kalastajan on tiedettävä kalastusluvista ja -rajoituksista. Perusteet yleisimmistä kalastustekniikoista käydään läpi ja toki myös asiaa vieheistä sekä kalastusvälineistä. Opas soveltuu erityisesti aloittelijalle ja jo jonkin aikaa kalastaneelle, mutta toivoaksemme se herättää ajatuksia myös kokeneemmille kalastajille. Kirjan kansiin olemme koonneet paljon asioita, joita meiltä on kysytty vuosien varrella.”

Tekijät: Kalastajan Kanava on kotimaan kattavin kalastusalan digimedia, joka puhuttelee kymmeniä tuhansia kalastuksen harrastajia viikoittain. Kalastajan Kanava tuottaa kalastuksen harrastajille monipuolista sisältöä somekanaviinsa sekä nettisivuilleen. Kanavan tavoitteena on innostaa ihmisiä kalastusharrastuksen pariin, jakaa alaa koskevaa tietoa sekä auttaa ihmisiä onnistumaan paremmin omassa harrastuksessaan. Kirjan kirjoittajilla Jyri Kuusisalolla ja Anne-Maarit Seplingillä on monipuolista kalastuskokemusta yhteensä yli 50 vuotta.

Julkistus: Riihimäen Kansainväliset Erämessut, Ohjelma-areena, torstaina 9.6.2022 klo 11.00

