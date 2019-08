Uutuuskirja paljastaa, miten tehdä tubevideoita arjesta

Uutuuskirjassa Tubettajan päiväkirja joukko Suomen tunnetuimpia tubettajia kertoo arjestaan sekä tubettamisen hauskoista ja vähemmän hauskoista puolista. Kirja sisältää runsaasti niksejä ja ideoita myös niille, jotka haluavat itse ryhtyä tubettamaan.

Millaista on jakaa omaa arkeaan tuhansille ihmisille? Reetta Lahtisen ja Ville Kormilaisen kirjoittamassa uutuuskirjassa Tubettajan päiväkirja yksitoista tunnettua tubettajaa kertoo työstään ja arjestaan. He antavat samalla vinkkejä kaikille tubettamisesta ja MyDay-videoista kiinnostuneille. MyDay on yksi nimi YouTuben videomuodolle, jossa tubettaja tallentaa päivänsä videolle ja näyttää arkeaan.

"Monella nuorella on oma suosikkitubettajansa, jonka arkea ja mielenkiinnon kohteita pääsee seuraamaan videoilta hyvin läheltä. Jokaisen tubettajan arki on kuitenkin omanlaistaan, eivätkä arjen kaikki puolet välttämättä välity videoille", Reetta Lahtinen toteaa.

"Halusimme tarjota kirjan kautta mahdollisuuden oppia lisää siitä, mitä erilaisten tubettajien tavalliseen päivään kuuluu ja mitä kannattaa huomioida, jos jakaa elämäänsä videoilla. Kirjan lukemalla voi huomata, että jokaisella tubettajalla on oma tyylinsä ja tapansa jakaa arkeaan. Jokainen myös asettaa omat rajansa sille, mitä kaikkea haluaa videoillaan kertoa."

Kirjassa ovat mukana Roni Back, Karoliina, Mikirotta, LPS Emppu, Arttu Lindeman, Jennysvoices, ZoneVD, Roponen, MiskaMH, Soikkuu ja Mandimai.

Kolme tapaa tehdä MyDay-video

MyDayn voi tehdä periaatteessa mistä vain, mutta aihe kannattaa valita omien tilaajien ja kanavan tyylin mukaisesti. Jotkut tekevät päivästään ikään kuin dokumentin eli videoblogin. Toiset keskittyvät suunnittelemaan MyDayn sisällön niin, että videolla tapahtuu jotain tavallisesta arjesta poikkeavaa. Jotkut valitsevat MyDay-videolleen jonkin keskustelunaiheen, jota käsittelevät päivän edetessä.

1. Ihan tavallinen päivä

Jos valitset kuvattavaksi tavallisen päivän, voit puhua kameralle ikään kuin päiväkirjalle ja keskittyä normaaleihin rutiineihisi. Vaikka kuvaat vain tavallista päivääsi, videolla on silti hyvä olla ”punainen lanka” eli asia, joka tekee videosta selkeän kokonaisuuden.

Mitä jätät videolta pois, mitkä asiat on tärkeää kuvata?

Onko punainen lankasi esimerkiksi se, että näytät millaista on tavallinen elämäsi koulun kokeiden aikaan? Silloin tärkeää ei ole välttämättä kuvata, kun katsot telkkaa illalla, vaan ennemmin kun valmistaudut kouluun, käyt koulussa tai teet läksyjä iltapäivällä.

Kun kuvaat tavallista arkipäivääsi, saatat joutua leikkausvaiheessa näkemään vähän enemmän vaivaa, että saat rakennettua päivästä järkevän ja loogisen tarinan.

Tavallista päivää kuvatessa kannattaa myös miettiä, onko päivässä jotain, mitä ei halua jakaa. Itselle jotkut asiat voivat tuntua kovin tavallisilta ja tutuilta, mutta se ei tarkoita, että niitä olisi pakko jakaa kaikille.

2. "Spessupäivä"

Jos valitset kuvauspäiväksi ”spessupäivän” eli erityisen mielenkiintoisen päivän, voit keskittyä tapahtumiin – lomareissu, pelipäivä kaverin kanssa tai lempiartistin keikka. Keskityt silloin siis päivän sisältöön.

Monelle tubettajalle oma kynnys MyDay-videon tekemiseen on se, että tapahtuu jotain mielenkiintoista arjesta poikkeavaa. Esimerkiksi Soikku valitsee yleensä kuvauspäiväksi hauskan päivän eli päivän, jolloin tapahtuu jotain kivaa tai erikoista. ”Normipäiviä” Soikku ei kuvaa juuri ollenkaan.

Mielenkiintoisin päivä voi kuitenkin olla vaikein ja raskain kuvauspäivä, jos on kiire ja monta asiaa muistettavana ja tehtävänä. Voi myös olla vaikea ennustaa, mitä kaikkea päivän aikana tapahtuu, mihin aikaan ja missä järjestyksessä.

3. Videon sydämenä keskustelunaihe

Jos valitset tietyn aiheen MyDay-videosi keskiöön, voit keskittyä miettimään, mitä asiasta haluat kertoa tai näyttää. Aihevideoiksi voi kutsua videoita, jossa puhutaan vain yhdestä aiheesta, kuten harrastuksista. Aihevideo kuvataan usein kotistudiossa. Aiheeseen keskittyvä MyDay tai vlogi kuvataan kuitenkin keskellä arkea, jolloin videolla näkyy myös tubettajan muuta elämää.

Oikean aiheen löytyminen voi olla välillä vaikeaa. Tubettajat tyypillisemmin tekevät videoita aiheista, jotka kiinnostavat joko heitä itseään tai jotka ovat muuten tärkeitä. Esimerkiksi ZoneVD tekee aihevideoita, joissa hän puhuu jostain itseään kiinnostavasta asiasta, esimerkiksi uudesta tutkimuksesta. Keksittyään aiheen hän tekee taustatutkimusta ja selvittää aiheesta enemmän, jotta voi kasata siitä videon.

Valitsitpa millaisen aiheen tai päivän tahansa, yksi tärkeimmistä asioista on monen tubettajan mukaan kuitenkin se, että itsellä on hyvä fiilis tehdä video!

